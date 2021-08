La principale marque de tire-lait élargit l'accès à un nouveau recueille-lait à la suite du succès commercial de ce dernier auprès des mères chinoises.

MCHENRY, Illinois, 18 août 2021 /CNW/ - Medela a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle solution au gaspillage du lait maternel pour soutenir les mères qui allaitent partout dans le monde. Le recueille-lait en silicone permet de récupérer chaque précieuse goutte de lait. Lancé pour la première fois en Chine l'automne dernier, le produit a hissé Medela au rang de principale marque de sa catégorie1 sur le marché chinois. Recevant constamment des commentaires élogieux de la part des consommateurs, Medela est heureuse de présenter ce nouveau recueille-lait pour soutenir les familles nord-américaines dont les nouveau-nés sont nourris au sein.

Recueille-lait en silicone de Medela

« En tant que mère, je sais que chaque goutte compte, explique Annette Brüls, chef de la direction de Medela. Des études démontrent que la fuite de lait maternel peut se poursuivre tout au long de la première année suivant la naissance2. Nous souhaitons offrir une solution qui aide les parents de bébés nourris au sein à recueillir chaque précieuse goutte de lait. Lorsque nous avons lancé notre recueille-lait en silicone en Chine l'année dernière, les mères ont mentionné apprécier la base d'aspiration sécuritaire et les caractéristiques à double étanchéité du produit. Nous sommes emballés à l'idée d'offrir ce produit populaire éprouvé à d'autres mères dans le monde entier pour soutenir leur expérience d'allaitement. »

Le recueille-lait en silicone est un compagnon d'allaitement recueillant le lait maternel qui coule naturellement d'un sein au repos3. Doté d'un bouchon et d'un couvercle à double étanchéité, d'une base d'aspiration et d'un cordon autobloquant, il est conçu comme un réceptacle de lait maternel recueillant chacune des gouttes si précieuses destinées à l'enfant. Avec sa conception en silicone monobloc, le recueille-lait fait entièrement de silicone de qualité alimentaire va au lave-vaisselle et peut contenir jusqu'à 100 ml ou 3,4 oz. de lait maternel. Aux États-Unis, le recueille-lait en silicone est maintenant offert en ligne sur Amazon, Target et buybuy BABY. Il sera également offert en magasin chez Target, Walmart et buybuy BABY dès septembre. Pour les consommateurs canadiens, le recueille-lait est offert en ligne sur Amazon, Babies 'R Us, buybuy BABY, Walmart, Indigo et La Baie. Il sera également offert en magasin chez Babies 'R Us et buybuy BABY plus tard ce mois-ci.

Medela se concentre sur l'élargissement du soutien offert aux nouveaux parents, en lançant de nouvelles ressources numériques et de nouveaux produits d'allaitement tout au long de l'année. Medela a annoncé Medela Baby, sa nouvelle catégorie en pleine expansion, qui propose une gamme complète de sucettes pour les nourrissons de 18 mois et plus. Medela a également dévoilé PurelanTM, sa formulation la plus avancée de lanoline de qualité médicale offrant une protection aux mères qui allaitent. Medela Family, la nouvelle application mobile pour les parents dont les nourrissons sont allaités, est maintenant offerte gratuitement sur iOS et Android.

À propos de Medela

En faisant progresser la recherche, en observant le comportement naturel et en étant à l'écoute de ses clients, Medela transforme la science en soins tout en favorisant la santé pour les générations à venir. Medela soutient des millions de mères, de bébés, de patients et de professionnels de la santé dans plus de 100 pays à travers le monde. En tant qu'option de soins de santé pour plus de 6 millions d'hôpitaux et de foyers à travers le monde, Medela fournit des produits d'allaitement et produits pour bébés fondés sur la recherche, des solutions de soins de santé pour les hôpitaux et une formation clinique de pointe. Medela se consacre à l'amélioration de la santé, à la simplification et à l'amélioration du quotidien, ainsi qu'au développement de percées qui aident les mères, les bébés et les patients à profiter pleinement de la vie. Pour en savoir plus, consultez le site www.medela.com.

1 Base de données ECdataway 2020, de janvier à mars 2021.

2 https://pediatrics.aappublications.org/content/122/Supplement_2/S69

3 Le recueille-lait en silicone n'est pas un tire-lait et ne constitue pas une solution de remplacement à un tire-lait manuel ou électrique efficace.

Le mot-symbole et le logo Medela sont déposés au U.S. Patent and Trademark Office. Purelan est une marque de commerce de Medela.

