Medavie au Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada

TORONTO, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Medavie est fière d'être parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. La compétition à l'échelle nationale, qui en est maintenant à sa 22e année, célèbre les employeurs qui sont à l'avant-garde de leur industrie en fonction du milieu de travail exceptionnel qu'ils offrent à leur personnel.

« Cet honneur incroyable est la preuve de l'engagement sans faille des membres de notre personnel à accomplir notre mission commune, soit améliorer le bien-être de la population canadienne », déclare Bernard Lord, chef de la direction de Medavie. « Tout au long de la pandémie, notre équipe a incarné avec excellence nos valeurs, c'est-à-dire la compassion, la responsabilité, l'adaptabilité, l'innovation et l'esprit communautaire. »

Les 100 meilleurs employeurs sont évalués d'après des critères comme le régime d'avantages sociaux, les possibilités de formation, la gestion du rendement et l'engagement communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres entreprises dans leur domaine qui offrent des programmes progressistes et d'avant-garde.

« À Medavie, nous bâtissons une culture d'entreprise qui favorise l'ouverture, la compréhension et le sentiment d'appartenance et où tout le monde peut faire preuve d'authenticité au travail, explique Bernard Lord. Nous avons écouté notre équipe pour savoir comment nous pouvions continuer à leur offrir un soutien pertinent tout en étant le plus flexible possible sur le lieu et les méthodes de travail. De cette façon, nous sommes plus productifs et nos patients et patientes, nos adhérents, notre clientèle et nos collectivités en ressortent gagnants. »

Avec plus de 7 200 employés et employées partout au pays, Medavie s'est taillée une place au Temple de la renommée du palmarès des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada. En tant qu'organisme sans but lucratif, Medavie cible ses dons pour que les collectivités qu'elle dessert en profitent, notamment grâce à la création d'un fonds de 5 millions de dollars en réponse à la pandémie de COVID-19 afin de répondre aux besoins immédiats de la population canadienne, tout particulièrement celle touchée par l'insécurité alimentaire et les problèmes de santé mentale.

Visitez le site Web du Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et le site Eluta.ca pour en savoir plus sur le prix remporté par Medavie.

À propos de Medavie :

Medavie est un partenaire national en matière de solutions de santé. Ensemble, avec plus de 7 200 employés, nous nous consacrons à améliorer le bien-être de la population canadienne.

Medavie chapeaute Croix Bleue Medavie, un assureur tout-en-un et un administrateur de programmes de santé publics de premier plan, ainsi que les Services de santé Medavie, une organisation offrant des solutions de soins de santé primaires à l'échelle nationale et le plus grand fournisseur privé de services de gestion des urgences au Canada.

Nous n'avons pas d'actionnaires. Nous sommes fiers d'investir dans la Fondation Medavie pour la santé afin de lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

SOURCE Medavie

Renseignements: Genevieve Cyrenne, Croix Bleue Medavie, 514-248-1625, [email protected]

Liens connexes

https://www.medavie.ca/