Med Express se démarque en temps de COVID

QUÉBEC, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - Alors que la COVID-19 ralentit la croissance de plusieurs entreprises de la Capitale-Nationale, certaines, comme Med Express, parviennent à tirer leur épingle du jeu. En plein coeur de la crise, Med Express fait l'acquisition de Canbec Courrier (région de Québec), appartenant au groupe ontarien StarShip. L'achat, effectif dès le 1er septembre 2020, permettra entre autres à Med Express d'acquérir de nouvelles parts de marché dans les secteurs corporatif et industriel, tout en conservant sa très forte implication dans le secteur médical.

La vingtaine de messagers continueront de desservir leur clientèle et pourront par le fait même pallier un manque de ressource du côté de Med Express. L'entreprise cherche d'ailleurs à combler certains postes, autant du côté administratif que sur la route, elle qui doit actuellement refuser certains clients par manque de personnel.

« Au cours des dernières années, nous avons fait plusieurs acquisitions d'entreprises dans plusieurs régions du Québec. Notre objectif est d'aller chercher de la clientèle, bien sur, mais principalement des ressources additionnelles de livreurs. Nous manquons de bras pour répondre à toute la demande que nous avons », a expliqué le directeur général et copropriétaire de Med Express, Stéphane Boudreau.

Soulignons également que l'histoire de cette entreprise familiale est plutôt unique. Aujourd'hui gérée par la deuxième génération, Med Express a été fondé il y a 37 ans par Mme Rivard, voulant à l'époque répondre à un besoin du CHUL. Elle effectuait alors les livraisons au volant de son propre véhicule. Quand les parents de Stéphane Boudreau ont racheté l'entreprise, en 1992, Med Express employait 10 messagers, qui effectuaient alors près de 300 livraisons par jour. Aujourd'hui, le nombre de livraison quotidienne se chiffre à plus de 5 000, et l'entreprise compte plus de 240 messagers.

« Je crois que le secret de notre réussite, c'est notre approche client, la qualité de notre service et les technologies qu'on utilise. Par exemple, il est possible de tracer nos colis et d'avoir l'heure précise de livraison en ligne », a précisé M. Boudreau.

De par son histoire et son expérience, Med Express joue également un rôle clé dans la lutte à la COVID-19, en transportant en urgence du matériel médical et les échantillons des tests de dépistage du coronavirus dans les régions de Québec, Laval, Montréal, Chaudière-Appalaches, Mauricie Bois-Francs, Saguenay Lac St-Jean, et la Côte Nord.

« On fait tout notre possible pour donner un coup de pouce pour combattre la COVID. Notre service est ultra rapide - on parle de quelques heures tout au plus », ajoute fièrement M.Boudreau.

À PROPOS DE MED EXPRESS

MED EXPRESS INC œuvre dans le domaine de la messagerie rapide depuis plus de 37 ans. Fondée à Québec, l'entreprise opère aujourd'hui des succursales à Trois-Rivières et à Laval, en plus de desservir les quatre coins de la province. Ayant récemment fait l'acquisition de plusieurs entreprises, dont Courriertel en 2018, Distribution Beaudet en 2014 et Express Dess en 2013, l'entreprise compte aujourd'hui près de 300 employés et travailleurs indépendants Med Express assure un service de confiance, 24 heures par jour, 365 jours par année. La direction familiale de l'entreprise s'assure en tout temps d'être à la fine pointe des technologies reliées au domaine des transports.

SOURCE Med Express

