HONG KONG, 17 août 2022 /CNW/ - Mecobit Solar, une entreprise mondiale qui met l'accent sur les produits solaires de haute qualité à un prix abordable, annonce des améliorations à ses produits pour les systèmes solaires qui alimentent les mineurs de cryptomonnaie et d'autres mineurs existants. Les produits pour les systèmes solaires de Mecobit comprennent une centrale solaire portative, des ensembles de panneaux solaires (complets) et l'unité solaire M4000.

Les clients des produits pour les systèmes solaires de Mecobit peuvent maintenant faire appel à l'énergie de secours pendant une panne de réseau pour assurer le bon fonctionnement des appareils indispensables ou alimenter différents objets comme des appareils ménagers, des séchoirs, des pompes de piscine, des chargeurs de véhicules électriques et même des plateformes de minage de cryptomonnaie.

Certaines cryptomonnaies, y compris le bitcoin, sont créées selon un processus appelé preuve de travail qui exige que les ordinateurs « minent » la monnaie grâce à la résolution d'énigmes complexes. L'alimentation de ces ordinateurs exige de grandes quantités d'électricité. Le bitcoin est tristement célèbre pour avoir gaspillé suffisamment d'électricité pour ajouter 40 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année. Mais aujourd'hui, un nombre croissant de mineurs du monde entier élaborent de nouvelles stratégies vertes et lucratives qui valent une fortune.

Comme la part du taux de hachage alimenté à l'énergie solaire est susceptible de croître, beaucoup considèrent le potentiel d'utilisation de l'énergie renouvelable dans le minage de bitcoins comme un cycle vertueux : Mecobit propose des mesures incitatives uniques relatives au minage de cryptomonnaie, ce qui pousse les entreprises à tirer parti de l'énergie la moins coûteuse possible et incite un plus grand nombre d'entreprises dans le monde à faire la conversion vers des sources d'énergie renouvelable, comme l'énergie solaire.

À mesure que les gouvernements s'entendent pour réduire leurs émissions de carbone et mettre en place d'autres mesures incitatives comme des crédits d'impôt à l'investissement, la proportion des activités de minage utilisant l'énergie solaire augmentera probablement. Et bien que l'énergie solaire puisse être considérée comme écologique et renouvelable, cette dernière présente plusieurs problématiques importantes, y compris les limites des heures d'ensoleillement et les coûts d'expédition. Pour contribuer à réduire les coûts d'expédition, Mecobit assume les frais d'expédition et d'importation, ce qui permet aux clients d'acquérir tout ce dont ils ont besoin pour commencer sans avoir à payer pour autre chose que le coût de l'appareil lui-même.

À propos de Mecobit

Mecobit a été fondée en 2015 dans le but de développer et de commercialiser les mineurs de cryptomonnaie alimentés à l'énergie solaire à travers le monde, qui utilisent les technologies Ethash, SHA-256 ou Scrypt. L'entreprise, qui est la première entreprise de minage de cryptomonnaie alimentée à l'énergie solaire au monde, vise à révolutionner l'industrie des panneaux solaires en fournissant plus d'énergie à un prix plus abordable. Le siège social de Mecobit est situé à Londres, en Angleterre, et l'entreprise a des bureaux dans de nombreuses villes du monde entier, y compris à Hong Kong. Le site Web de l'entreprise, www.mecobit.com , fournit des renseignements supplémentaires sur l'entreprise et ses produits.

