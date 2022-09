LONDRES, 4 septembre 2022 /CNW/ - Meco Limited (mecobit) a dévoilé le très attendu Ultimate Solar Power System (un système d'énergie solaire avec des sauvegardes incroyables et des mineurs de cryptomonnaie) lors d'un événement de lancement d'élite au Hong Kong Technology Bureau en août 2022.

Le kit de panneaux solaires pour station solaire compacte (complet) Solar Array M4000 souligne l'un des équipements de cryptomonnaie à énergie solaire les plus mémorables au monde. Il s'agit d'un équipement essentiel qui permet de maintenir en fonctionnement ou influence les équipements tels que les appareils électroménagers, les sécheuses, les siphons de piscine ou les chargeurs de voiture électrique, ou même les équipements de minage de cryptomonnaies. Nous cherchons à nous affranchir des problèmes mondiaux entraînés par les sous-produits des combustibles fossiles et des niveaux élevés de consommation d'électricité. « Cela améliore notre façon d'aborder l'imagination et la planification. De plus, il faut rendre ce progrès raisonnable pour le client », a déclaré B. Franci, chef de la direction de MECO LIMITED.

La partie solaire du taux de hachage contrôlé semblant facile à développer, beaucoup voient le potentiel d'une utilisation durable de l'électricité dans le minage de bitcoins comme un cycle de justice. Mecobit donne un coup de pouce extrême au minage de cryptomonnaies en permettant à la mission d'utiliser une électricité durable. L'électricité la moins chère possible permettra que davantage de tâches soient exclusivement concentrées sur des sources respectueuses de l'environnement telles que l'énergie solaire.

Principales caractéristiques de nos mineurs :

Meco Rack :

Capacité : BTC-4850 TH/s, ETH/ETC-20000 MH/s

Calcul : SHA256, Ethash

8 x Nvidia RTX 3090 (avec garantie)

2 x cadre/tablette de minage

3 blocs d'alimentation de 110 à 220 V et de 930 W entièrement modulaires.

Mineur M100 :

Taux de hachage : BTC 450TH/s, ETH/ETC 2000MH/s

Puissance : 1 400 watts

Calcul : SHA256, Ethash

Connexion : Ethernet/sans fil

Mineur M200 :

Taux de hachage : BTC 650 TH/s, ETH/ETC 2300 MH/s

Puissance : 1 800 watts

Calcul : SHA256, Ethash

Connexion : Ethernet/sans fil

À propos de Mecobit

Elle a été lancée en 2015 avec la détermination de créer et de démontrer au monde une mine de monnaie numérique alimentée par l'énergie solaire. Selon l'inclination du mineur, les innovations Ethash, SHA-256 ou Scrypt peuvent être utilisées. La société affirme qu'il s'agit du tout premier projet de minage de monnaies numériques alimenté à l'énergie solaire sur Terre. « Nous devons perturber le secteur du chargeur solaire en fournissant plus d'énergie à un prix plus raisonnable que ce que l'on pensait récemment », a déclaré B. Franci (fondateur). Ayant son siège social sur Chiswick High Road à Londres, au Royaume-Uni, Mecobit est présente dans diverses communautés urbaines à travers le monde, y compris aux États-Unis. Des renseignements supplémentaires sur la société et ses projets sont disponibles sur le site Web de l'organisation à www.mecobit.com.

Personne-ressource :

Ben Lukas

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1886890/MECOBIT_LOGO_Logo.jpg

SOURCE MECO LIMITED