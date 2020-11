Mechasys annonce une collaboration avec California Drywall pour accélérer la commercialisation du FramR aux États-Unis

Tout au long de la phase de test, California Drywall testera le FramR ainsi que toutes ses fonctionnalités telles que le positionnement sur 2 axes, la projection à l'échelle réelle, la précision de 3mm, l'interface intuitive de la tablette numérique et la gestion des versions de plan. Le Programme Pionnier offre la possibilité aux entrepreneurs nord-américains, tels que California Drywall, de fournir des commentaires utiles garantissant que le FramR répondra aux attentes des entrepreneurs et de leurs travailleurs.

William St-Pierre, PDG de Mechasys, a déclaré: «Le partenariat entre California Drywall et Mechasys nous apportera des informations précieuses sur les besoins des entrepreneurs expérimentés aux États-Unis, ce qui nous permettra de faire du FramR, la meilleure solution disponible sur le marché. La réputation de California Drywall, en terme de qualité, assurera aux utilisateurs une interface intuitive et adaptée à leur l'industrie, faisant du FramR l'incontournable pour les entrepreneurs en systèmes intérieurs soucieux de leur productivité et de la qualité du travail en chantier»

«Depuis ses débuts, California Drywall a reconnu l'innovation comme un facteur essentiel dans la livraison de projets de construction de qualité supérieure. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous participons au développement du FramR », a déclaré Steve Eckstrom, Président de California Drywall. «Avoir un projecteur de plan de construction à l'échelle réelle sera certainement un point tournant dans l'industrie du système intérieur. Le FramR simplifiera et accélérera considérablement la livraisons de projets de construction avec moins de modifications et de gaspillage. Nous sommes impatients d'apporter cette grande innovation sur le marché de construction Californien.»

À propos de Mechasys: Mechasys est une entreprise en technologie de la construction qui fournit des solutions innovantes pour l'industrie du système intérieur. Mechasys a développé un projecteur laser innovant qui projette les plans de construction à l'échelle réelle en chantier, optimisant ainsi la qualité, la productivité et la simplicité des opérations. www.mechasys.ca

À propos de California Drywall: Fondée en 1946 et classée parmi les plus grands entrepreneurs spécialisés en Californie et aux États-Unis par ENR (Engineering News Record), California Drywall effectue des travaux dans le nord de la Californie et dans la vallée centrale. Elle offre une gamme complète de services et aide ses clients à relever leurs défis de construction. www.caldrywall.com

SOURCE Mechasys

