MECAER AVIATION GROUP INAUGURE UNE NOUVELLE USINE AU CANADA

Pour l'entreprise italienne leader dans le secteur aéronautique, il

s'agit d'un investissement stratégique

visant à renforcer sa présence industrielle en Amérique du Nord

LAVAL, QC, le 25 oct. 2025 /CNW/ - Mecaer Aviation Group, leader mondial dans la conception et la production de composants, de systèmes et de services pour le secteur aéronautique, a inauguré à Laval (Montréal), au Canada, sa nouvelle usine dédiée aux traitements de surface pour les composants aéronautiques. Il s'agit d'une opération stratégique qui consolide la présence industrielle du groupe en Amérique du Nord et renforce le rôle de l'Italie dans le secteur aérospatial international.

De gauche à droite : Michael Tabah, président-directeur général, Mecaer America, Marco Acca, chef de la direction, Mecaer Aviation Group, Gianpaolo Di Dio, directeur des investissements et associé principal, Fondo Italiano d’Investimento SGR Enrico Pavone, consul général d’Italie à Montréal (Groupe CNW/Mecaer America Inc)

Cette intervention représente une étape fondamentale dans le plan de développement international de l'entreprise, dont le siège social est situé à Borgomanero (Novara), visant à accroître la capacité de production et à renforcer le niveau d'intégration technologique de ses structures en Amérique du Nord.

La nouvelle usine, qui s'étend sur une superficie d'environ 5.000 mètres carrés, a été créée dans le but d'internaliser les phases de production à forte valeur ajoutée - telles que le placage, la peinture, le HVOF, les tests non destructifs et le grenaillage - qui étaient jusqu'à présent confiées à des fournisseurs externes. Cette opération permettra à Mecaer de garantir une plus grande autonomie, des délais fermes de livraison certains et des normes de qualité encore plus élevées, renforçant ainsi sa capacité à superviser l'ensemble du cycle de fabrication des systèmes d'atterrissage pour hélicoptères et jets d'affaires, de la conception à la production.

«L'achèvement du pôle canadien représente une étape décisive dans notre stratégie de croissance internationale», souligne Marco Acca, directeur général de Mecaer Aviation Group. D'approvisionnementtir dans une installation propre pour les traitements de surface, prise en 2022 pour répondre aux problèmes post-pandémiques de la chaîne d'approvisionnement, nous permet aujourd'hui de verticaliser les phases les plus stratégiques, garantissant ainsi continuité, efficacité et qualité. La nouvelle usine, à la pointe de la technologie et durable, nous permet de couvrir un segment de production à forte valeur ajoutée, renforçant ainsi la compétitivité du groupe et sa capacité à répondre aux besoins des principaux constructeurs aéronautiques avec des délais précis et des normes élevées. C'est le résultat d'un engagement constant, qui valorise les compétences de nos collaborateurs et la vision industrielle à long terme qui guide Mecaer.»

Grâce à cette expansion, rendue possible notamment grâce au soutien de Développement Économique Canada, Investissement Québec et SIMEST, en collaboration avec Banca Iccrea, le pôle industriel du groupe au Canada franchit une nouvelle étape, atteignant une superficie totale de plus de 12 000 mètres carrés, constituant un centre d'excellence capable de couvrir l'ensemble du cycle de production: de la conception à la réalisation des composants structurels, en passant par les traitements de finition et les phases finales d'essai. Cette configuration permet de concentrer en un seul hub les compétences en ingénierie, la capacité de production et les technologies de pointe, réduisant ainsi considérablement les délais et optimisant chaque phase du processus. Il en résulte un système de production plus efficace, plus flexible et plus compétitif, qui consolide le rôle de Mecaer en tant que partenaire de référence pour les principaux constructeurs aéronautiques internationaux, garantissant des normes élevées de qualité, de fiabilité et de durabilité.

L'ouverture de la nouvelle usine canadienne représente une nouvelle étape importante dans le plan de développement de Mecaer Aviation Group, confirmant sa volonté de poursuivre sa croissance en Amérique du Nord, une région stratégique pour le secteur aéronautique.

Le groupe consacre chaque année 5 % de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement. Depuis 2024, plus de 20 nouvelles demandes de brevet ont été déposées, consolidant ainsi son engagement en faveur de l'innovation dans les produits et les processus de production.

Avec plus de 950 employés et huit sites de production en Italie (Borgomanero, Monteprandone, Reggio Emilia), aux États-Unis (Philadelphie) et au Canada (Laval), Mecaer s'affirme ainsi comme une référence mondiale dans la conception et la production de systèmes d'actionnement, de contrôle de vol et d'atterrissage, ainsi que dans les services MRO et d'aménagement VIP. Depuis 2021, une participation majoritaire dans Mecaer Aviation Group est détenue par Fondo Italiano d'Investimento SGR, et une participation minoritaire par Stellex Capital Management, un fonds d'investissement international doté d'une expérience et d'un savoir-faire dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense.

MECAER AVIATION GROUP

Mecaer Aviation Group (MAG) est un opérateur international de premier plan dans la conception et la production de systèmes et de technologies avancés pour les hélicoptères, les jets d'affaires et l'aviation générale. Le groupe opère à travers deux divisions : Integrated Aircraft Systems, dédiée aux systèmes d'actionnement, de contrôle de vol et d'atterrissage, et Aircraft Services, axée sur les intérieurs de cabine et les services de maintenance, de réparation et de personnalisation des missions (MRO). Fort d'une équipe d'ingénieurs possédant des compétences en mécanique, hydraulique, électromécanique et électronique, MAG est certifié par les autorités civiles, les organismes militaires et les clients de référence. Fondé en 1995, le groupe est basé à Borgomanero (NO) et compte huit sites de production : en Italie, aux États-Unis et au Canada. Pour plus d'informations, consultez le site www.mecaer.com.

