VANCOUVER, BC, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Le conseil d'administration de MEC (le "conseil") a annoncé son soutien unanime à un accord avec Kingswood Capital Management, LP ("Kingswood"), par lequel Kingswood acquerra la quasi-totalité des actifs de MEC par le biais de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ("LACC") et assurera un avenir prospère au détaillant canadien.

L'acquisition renforcera le bilan de MEC, préservera les emplois et garantira aux membres un accès continu à des conseils authentiques et à des produits de haute qualité à des prix compétitifs.

« MEC est une marque emblématique fondée sur des valeurs fortes et qui a une communauté loyale, a déclaré Alex Wolf, associé directeur de Kingswood. Nous avons un immense respect pour ces valeurs et la fidélité de nos membres et nous sommes honorés de nous associer à des partenaires opérationnels canadiens. Ceux-ci nous représenteront sur le terrain au Canada et travailleront avec l'équipe de direction de MEC après l'acquisition pour assurer un avenir brillant à MEC. Une fois cette transaction conclue, nous pourrons - ensemble - inspirer et équiper les Canadiens pour qu'ils mènent un style de vie actif en plein air pendant les années à venir ».

Eric Claus, membre de longue date de MEC et Canadien, dirigera la nouvelle filiale canadienne de Kingswood en tant que président du conseil d'administration et PDG. Eric se réjouit de défendre les valeurs fondamentales de MEC et d'améliorer encore l'expérience des membres.

Un Comité spécial du conseil d'administration s'est engagé dans un examen approfondi des options et des alternatives pour relever les défis financiers persistants auxquels l'entreprise MEC a été confrontée ces dernières années. Exacerbés par la crise sans précédent de la pandémie de COVID-19, ces défis ont eu un impact sur la capacité de MEC à obtenir un refinancement à des conditions qui répondraient aux besoins futurs de MEC.

Dans le cadre de cet examen, le Comité spécial, de concert avec des conseillers experts,

a cherché à obtenir un refinancement auprès de divers prêteurs potentiels ;





exploré et exploité de manière proactive les programmes de soutien gouvernementaux applicables ; et





a examiné la possibilité de financement volontaire par les membres.

Le Comité spécial a finalement recommandé une solution qui garantit que MEC poursuivra sa mission.

« Après avoir soigneusement examiné toutes les options viables, le conseil d'administration a pris cette décision difficile, a déclaré la présidente du conseil d'administration de MEC, Judi Richardson. Malgré des progrès significatifs sur une stratégie de redressement entreprise par la nouvelle direction, aucune stratégie n'aurait pu anticiper ou surmonter l'impact de la pandémie mondiale sur notre activité. L'annonce d'aujourd'hui, y compris la transition hors d'une structure coopérative, crée une voie positive pour MEC. L'engagement de Kingswood à respecter l'éthique de MEC et la base financière solide que cette transaction nous apportera nous donnent une grande confiance dans l'avenir. Depuis notre fondation en 1971, les clients profondément fidèles de MEC ont été synonymes de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Cela ne changera pas ».

À propos de la transaction

Pour faciliter la transaction, MEC a réussi à obtenir une ordonnance initiale de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la "Cour") en vertu de la LACC. La procédure en vertu de la LACC permettra à MEC de poursuivre ses activités pendant que la transaction et les autres éléments du plan sont finalisés. Alvarez & Marsal Canada Inc. a été désigné par la Cour comme contrôleur dans le cadre de la procédure de la LACC (le "contrôleur").

Selon les termes de la transaction, Kingswood, par l'intermédiaire de sa filiale de Colombie-Britannique, acquerra la quasi-totalité des actifs liés à l'activité de détail de MEC. Kingswood s'est engagée à acquérir la grande majorité des magasins de détail. Une fois l'opération terminée, le commerce de détail de MEC sera détenu par des intérêts privés.

La transaction reste soumise à l'approbation des tribunaux et des autorités réglementaires et devrait être conclue au quatrième trimestre 2020.

Pour de plus amples informations concernant la procédure de la LACC, veuillez contacter Alvarez & Marsal Canada Inc, le contrôleur judiciaire de MEC, au 1-844-768-8244 ou à [email protected]. Leur site web est www.alvarezandmarsal.com/MEC.

À propos de MEC

MEC (Mountain Equipment Co-op) est la destination préférée des Canadiens pour faire le plein d'équipement, de savoir-faire et d'inspiration pour leurs activités de plein air. En proposant des vêtements et de l'équipement de haute qualité et en offrant une expertise fondée sur l'expérience, MEC soutient la pratique d'un vaste éventail d'activités, y compris le camping, les sports d'hiver, les activités nautiques, le vélo, l'escalade, la randonnée, la course à pied, le yoga et le voyage. Fondée en 1971, MEC a été la plus grande coopérative au Canada comptant plus de 5 millions de membres partout au pays. Partenaire financier incontournable dans les collectivités, MEC a versé jusqu'à maintenant quelque 44 millions de dollars à des organismes sans but lucratif qui soutiennent des projets récréatifs en plein air et des initiatives de conservation de la nature. Pour en savoir plus, visitez www.mec.ca, suivez @mec, ou visitez l'un de nos magasins.

À propos de Kingswood Capital Management, LP

Kingswood Capital Management, LP est une société d'investissement privée qui se concentre principalement sur l'investissement dans les entreprises en transition. Outre l'accès au capital, Kingswood apporte des relations industrielles pertinentes et un vaste réseau de ressources opérationnelles internes et externes qui peuvent renforcer les entreprises avec lesquelles elle s'associe et accroître leur valeur. Kingswood a une grande expérience des transactions complexes et propose des solutions sur mesure qui garantissent le meilleur résultat pour tous les intervenants.

