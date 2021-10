Il y a un an, MEC a nommé le membre de longue date Eric Claus au poste de président-directeur général et président du conseil d'administration . M. Claus et son équipe se sont retrouvés devant la tâche monumentale de redresser le navire et de préparer le terrain pour les 50 prochaines années. « La montagne symbolise l'engagement indéfectible de MEC envers sa mission d'inspirer et d'aider les gens à mener une vie active en plein air en leur proposant du matériel et des conseils dignes de confiance, a déclaré M. Claus. Nous travaillons également à la réalisation d'objectifs ambitieux visant à créer des produits écoresponsables et à soutenir des organismes de plein air porteurs de changements, tout en nous assurant de disposer de la meilleure équipe possible pour proposer une expérience exceptionnelle à l'échelle de notre entreprise. »

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons investi du temps, de l'énergie et des ressources afin de recentrer l'organisation autour de ses valeurs fondamentales et de rester entièrement concentré·e·s sur ce qui rend MEC unique, et je suis fier de ce que nous avons accompli. Nous avons fait des progrès dans l'exécution de tous nos engagements et avons constaté une augmentation considérable de notre nombre de membres », a-t-il ajouté.

La création et la célébration des communautés ont toujours fait partie de la raison d'être de MEC, tout comme la reconnaissance de ses employé·e·s de longue date et de sa culture unique. L'entreprise travaille sur le retour des ateliers et événements en magasin et sur la croissance de son programme d'ambassadeurs et ambassadrices. Elle a également lancé le programme Aventures MEC pour aider ses employé·e·s à faire de leurs plus grands rêves de plein air une réalité en leur proposant des congés prolongés ainsi que du financement ou du matériel leur permettant de vivre des aventures inoubliables.

Au cours de la dernière année, MEC a redoublé d'efforts sur le plan du développement durable. L'entreprise est déterminée à réduire l'empreinte environnementale de l'ensemble de ses activités. À l'heure actuelle, elle prépare un plan d'action climatique en collaboration avec le Climate Action Corps de la Outdoor Industry Association pour lutter contre les changements climatiques. Le plan d'action de MEC sera fondé sur des données scientifiques et sur les cibles établies par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (réchauffement de 1,5 degré Celsius). De plus, depuis le début de sa collaboration avec l'organisme, MEC s'est fait une priorité d'établir des objectifs pour l'utilisation de fibres écologiques dans les produits de marque MEC, qui ont été présentés au public en avril 2021. Voici les progrès réalisés jusqu'à maintenant : 25 % des vêtements ont obtenu la certification équitable Fair Trade Factory CertifiedMC, 30 % sont faits de polyester recyclé, 91 % sont fabriqués à partir d'étoffes homologuées bluesign®, et 100 % des fibres naturelles sont issues de culture biologique ou composées de Tencel.

Les objectifs de développement durable de l'entreprise comprennent les éléments suivants.

Certification équitable : MEC renforce son engagement en matière de certification équitable. D'ici 2025, elle vise à ce que 50 % des vêtements de marque MEC soient fabriqués dans des usines certifiées équitables. Au total, elle a versé plus de 230 000 $ en primes directement remises aux travailleurs et travailleuses de ces usines.

MEC renforce son engagement en matière de certification équitable. D'ici 2025, elle vise à ce que 50 % des vêtements de marque MEC soient fabriqués dans des usines certifiées équitables. Au total, elle a versé plus de 230 000 $ en primes directement remises aux travailleurs et travailleuses de ces usines. Projet pilote de recyclage de textiles au Canada : En collaboration avec l'organisme Fashion Takes Action, MEC s'est jointe à un programme pilote (soutenu par Environnement et Changement climatique Canada ) visant à mieux comprendre les obstacles actuels à la mise en place d'un système de recyclage en boucle fermée des textiles au Canada .

En collaboration avec l'organisme Fashion Takes Action, MEC s'est jointe à un programme pilote (soutenu par Environnement et Changement climatique ) visant à mieux comprendre les obstacles actuels à la mise en place d'un système de recyclage en boucle fermée des textiles au . Fair Labor Association (FLA) : La marque MEC est membre de la FLA depuis 2005. La FLA a contribué à améliorer la vie de millions de travailleurs et travailleuses et continuera de le faire grâce à ses programmes permanents.

Selon Adam Ketcheson, chef des produits : « La vente de matériel technique de plein air est au cœur de nos activités. Les collections d'automne et d'hiver de cette année comprennent un large éventail d'articles destinés aux utilisateurs et utilisatrices d'expérience, et offrent le plus grand assortiment de produits pour le ski de haute route et l'escalade de glace sur le marché. Mais nous veillons aussi à répondre aux besoins des novices et des familles qui s'initient à de nouvelles activités, comme le ski de fond, la raquette et le camping d'hiver. Dans le cadre de ce processus, nous avons solidifié les gammes de produits de marque MEC en y ajoutant du matériel plus technique. La collection de notre 50e anniversaire visait à apporter une touche de modernité à des styles classiques et à certains favoris. Le souci du détail dont témoigne cette collection représente tous les principes qui nous guident et qui demeureront fondamentaux pour la marque MEC à l'avenir, soit l'intégration d'étoffes écologiques homologuées bluesign®, de laine polaire recyclée, de coton biologique et de produits certifiés équitables. »

Dans le cadre du programme Effet plein air , l'une des grandes priorités de MEC durant l'année de son 50e anniversaire, l'entreprise s'est engagée à verser 1 million $ à des organismes de plein air pour soutenir leurs projets. Voici quelques faits saillants du programme depuis son lancement.

Nous avons contribué à la création d'une nouvelle subvention MEC pour financer les cours de sécurité en avalanche. Destinée aux organismes sans but lucratif axés sur les communautés racisées, elle permettra à plus de gens d'explorer l'arrière-pays en toute sécurité en hiver.

Destinée aux organismes sans but lucratif axés sur les communautés racisées, elle permettra à plus de gens d'explorer l'arrière-pays en toute sécurité en hiver. Nous avons aidé Spirit North à rejoindre 2 700 jeunes Autochtones dans 40 communautés en organisant 953 activités scolaires et 336 activités parascolaires ainsi que des événements d'acquisition de connaissances et de compétences pour les élèves, les parents, les éducateurs et les communautés.

en organisant 953 activités scolaires et 336 activités parascolaires ainsi que des événements d'acquisition de connaissances et de compétences pour les élèves, les parents, les éducateurs et les communautés. Nous avons aidé Protect Our Winters (POW) Canada à élargir ses programmes éducatifs et ses formations à l'échelle du pays, et à augmenter son nombre de membres à 21 797 défenseur·e·s du climat. Le financement de MEC a également appuyé l'exécution du plan d'action de POW en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, qui souligne l'importance capitale de la diversité et de l'inclusion dans la communauté du plein air pour combattre les changements climatiques. L'organisme défend notamment le projet de loi C-12 (la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité ), qui pourrait devenir la politique climatique la plus importante jamais adoptée au Canada .

Le financement de MEC a également appuyé l'exécution du plan d'action de POW en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, qui souligne l'importance capitale de la diversité et de l'inclusion dans la communauté du plein air pour combattre les changements climatiques. L'organisme défend notamment le projet de loi C-12 (la ), qui pourrait devenir la politique climatique la plus importante jamais adoptée au . La SNAP a publié son premier bulletin pour le Canada . Par l'entremise de ce bulletin, la SNAP a évalué la performance du Canada par rapport à la réalisation de son engagement à protéger 17 % de ses terres et 10 % de ses océans avant la fin de 2020, et 30 % de ses terres et océans d'ici 2030. La SNAP s'engage à aider le Canada à atteindre ses objectifs.

« Nos membres et notre personnel nous ont clairement démontré le symbolisme et l'importance du logo de la montagne. Il était essentiel pour ancrer la marque dans ses valeurs tout en soulignant son histoire et en se tournant vers l'avenir. La participation à ce projet fut une expérience exceptionnelle, a affirmé Michele Guimond, vice-présidente du marketing. Le retour à la montagne est le fruit d'une démarche de conception réfléchie. Nous avons actualisé la version originale de la montagne pour que le nouveau logo donne à la fois une impression de familiarité et de modernité, ce qui reflète fidèlement l'identité de notre marque et le parcours que l'entreprise souhaite emprunter à l'avenir. »

Pour développer un concept efficace, MEC a collaboré avec Hulse & Durrell, une agence canadienne de graphisme spécialisée dans l'identité de marque qui connaît bien la valeur des logos emblématiques canadiens .

Selon Hulse & Durrell : « Il était clair dès le début que nous devions retourner à la montagne. Cette icône a été synonyme d'aventures pendant quatre décennies et est devenue un véritable emblème du Canada. »

Au sujet de MEC

MEC est la destination de plein air préférée des Canadiens et Canadiennes pour faire le plein d'équipement, de savoir-faire et d'inspiration. En combinant vêtements et équipement de haute qualité avec conseils d'expert·e·s et expérience sur le terrain, MEC soutient un large éventail d'activités, notamment le camping, les sports d'hiver, les activités nautiques, le vélo, l'escalade, la randonnée, la course et le voyage. Établie en 1971, MEC est un partenaire financier incontournable dans les collectivités et a versé 45 millions de dollars (jusqu'à maintenant) à des organismes sans but lucratif qui soutiennent des projets récréatifs en plein air et des initiatives de conservation de la nature. Pour de plus amples renseignements, visitez www.mec.ca , suivez @mec, ou visitez l'un de nos magasins à l'échelle du pays.

SOURCE MEC

Renseignements: Penny Evangelakos, Directrice des relations publiques, NKPR, [email protected] ; Andrea Anders, Vice-présidente, NKPR, [email protected]