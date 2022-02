Me Pascale Pageau, à la tête du conseil d'administration de Juripop

Pratiquer le droit autrement

MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Juripop est fière d'annoncer la nomination de Me Pascale Pageau, Ad. E., CIC.C., fondatrice et cheffe de la direction de Delegatus - Collectif d'avocats, au poste de présidente du conseil d'administration de l'organisme.

Me Pageau est une juriste au parcours marqué par les mêmes valeurs que Juripop. Son arrivée cristallise l'engagement de l'organisme à continuer de pratiquer le droit autrement et d'être créatif afin d'offrir des services juridiques abordables à ceux et à celles qui ne peuvent bénéficier de l'aide juridique. Son implication met également en lumière la volonté de l'organisme à continuer à mettre l'humain au cœur ses démarches et ses actions.

Le droit autrement

La vision et le talent de Me Pageau lui ont valu près d'une vingtaine de prix et reconnaissances, notamment le titre d'Avocate émérite du Barreau du Québec et Top 100 Canada's Most Powerful Women - Catégorie Trailblazers & Trendsetters. Naturellement, elle a à cœur l'accessibilité à la justice et la place des femmes comme entrepreneures.

À la tête de Delegatus, un collectif d'avocats qui change délibérément la donne par une approche visionnaire et agile du droit des affaires, elle a su rendre sa vision du droit plus humain non seulement une réalité, mais un succès. En effet, elle a prouvé qu'il est possible pratiquer le droit en priorisant les relations humaines, le tout, avec des tarifs abordables.

« Je suis très fière de devenir la nouvelle présidente du conseil de Juripop. Je me sens privilégiée de joindre cet organisme à cette étape de sa croissance : un organisme en santé, avec une gouvernance renouvelée, muni d'un plan d'action solide et surtout qui a une équipe de terrain extraordinaire avec à sa tête une directrice générale forte, dévouée et combien charismatique. Juripop a le vent dans les voiles pour atteindre les prochains sommets », mentionne Me Pascale Pageau, présidente de Juripop.

Amener Juripop à se dépasser

Après près de treize années d'activités, l'organisme profitera non seulement de l'expérience d'une juriste émérite, mais également de son bagage d'entrepreneure et de femme d'affaires. Sa nomination tombe à point, alors que Juripop souhaite développer son modèle d'affaires afin d'offrir des services juridiques abordables à un plus grand nombre de personnes.

« Depuis ses tout débuts, Juripop mise sur l'entrepreneuriat social pour donner accès à des services juridiques abordables aux personnes se trouvant dans la « zone grise » de la classe moyenne. Me Pascale Pageau est une avocate visionnaire dont la feuille de route témoigne de son engagement à pratiquer le droit autrement. Nous ne pouvons que nous réjouir à l'idée de bénéficier de sa créativité et de sa bienveillance pour soutenir le développement de Juripop », soutient Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop.

COVID-19 - les services juridiques abordables encore plus essentiels

Me Pageau prend le siège de la présidence dans un moment charnière chez Juripop, alors que la pandémie de la COVID-19 a creusé les inégalités et a accentué plusieurs obstacles d'accès à la justice au Québec.

La pandémie a accentué la précarité d'emploi et la crise du logement, mais a du même souffle affaibli les moyens dont les gens disposent pour faire valoir leurs droits envers leur employeur ou leur propriétaire.

De plus, si le virage technologique du système de justice enclenché par la crise sanitaire est absolument nécessaire, elle amène également son lot d'angles morts. Les populations socialement et économiquement vulnérables demeurent les plus durement touchées par les inégalités numériques compliquant l'accès à la justice virtuelle.

Au Québec, 12 % des ménages ayant un revenu annuel inférieur à 20 000 $ n'avaient pas de connexion Internet en 2020.

45,6% des personnes vivant en régions éloignées ont accès à des services Internet à large bande, comparativement à 98,6 % des ménages urbains.

Plusieurs personnes aînées sont moins à l'aise avec la technologie.

Une contribution à souligner

Juripop souhaite remercier Me Michèle Rivet, C.M., Ad. E., qui a assuré la présidence de l'organisme dans la dernière année. Me Rivet a marqué l'organisation par son engagement envers l'accès à la justice et par sa vision pour le développement de Juripop.

Son leadership aura permis à Juripop de réaliser sa démarche de planification stratégique, de structurer sa gouvernance et d'entreprendre les travaux qui lui permettront d'offrir des services à l'aune de l'égalité et de l'inclusivité.

