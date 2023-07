MDT présente la série de capteurs de commutateurs magnétiques AMR132x et AMR134x AMR pour la détection du trafiquage magnétique et la détection pneumatique de la position des cylindres

Les portefeuilles de capteurs AMR et TMR de MDT offrent aux clients un délai de commercialisation accéléré pour les applications de détection magnétique

SAN JOSE, Californie et ZHANGJIAGANG, Chine, 17 juillet 2023 /CNW/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un important fabricant de capteurs magnétiques spécialisé dans les technologies AMR (magnétorésistance anisotrope) et TMR (magnétorésistance à effet tunnel) a élargi sa gamme de capteurs magnétiques AMR en y ajoutant récemment la série de capteurs de commutation AMR AMR132x et AMR134x.

MultiDimension - MDT: Your Trusted Partner for Advanced Sensor Technology

La série AMR132x comprend les commutateurs magnétiques omnipolaires unidirectionnels AMR1320 et AMR1321 . Contrairement à la plupart des capteurs de commutation magnétiques qui réagissent aux champs magnétiques dans une seule direction, ces capteurs détectent les champs magnétiques de n'importe quelle direction, à 360°. Cette capacité unique offre une solution de rechange rentable aux commutateurs Reed pour la détection magnétique des tentatives frauduleuses pour les compteurs des services publics, notamment les compteurs d'eau, de gaz et d'électricité, et de nombreux commutateurs de proximité à activation magnétique. Les séries AMR1320 et AMR1321 présentent une consommation d'énergie ultra-faible de 1 à 3 microampères, ce qui permet une durée de vie prolongée pour les applications de capteurs à batterie.

Conçus pour la détection pneumatique de la position des cylindres, les commutateurs magnétiques omnipolaires AMR1341 et AMR1342 sont dotés de points de commutation précis à faible hystérésis, de deux réglages de sensibilité pour différents types d'aimants et différentes et longueurs de course, et d'une suppression efficace par double commutation. La grande vitesse de 1kHz, la faible consommation de 40 microampères, les emballages ultra-compacts et la large gamme de tensions d'alimentation de 1,6 à 5,0 V les rendent adaptables à une variété d'applications.

Principales caractéristiques des séries AMR132x et AMR134x :

Numéro de pièce Orientation Tension d'alimentation (V) Courant moyen (µA) Fréquence de commutation (Hz) BOP (gauss) BRP (gauss) Signal de sortie Type d'emballage AMR1320 360° 1,8~5,5 1 30 ± 17 ±12 CMOS Niveau bas SOT23-3 AMR1321 3 100 ±25 ±20 AMR1341 Axe X 1,6~5,0 40 1 000 ±15 ±10 CMOS Niveau élevé DFN3L 2*2*0,55 mm LGA3L 2*1,5*0,63 mm AMR1342 ±35 ±27

La gamme de capteurs AMR de MDT comprend des capteurs de commutation AMR , des capteurs d'angle AMR , des capteurs linéaires AMR et des capteurs à échelle magnétique AMR . Les capteurs AMR de MDT complètent sa série de capteurs TMR, offrant aux clients une vaste sélection de solutions de détection magnétique pour le développement de nouveaux produits ou le remplacement de produits existants. En tirant parti des technologies de détection magnétique de pointe de MDT, les clients peuvent accélérer leur mise en marché et obtenir un meilleur rendement du capital investi. Tous les capteurs AMR et TMR de MDT peuvent être commandés auprès de Digi-key .

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu en Chine, et compte maintenant des succursales à Beijing, Shanghai, Chengdu et Ningbo, à Tokyo au Japon, et à San Jose aux États-Unis. MDT a élaboré un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de fabrication de pointe, afin de soutenir la production de masse de capteurs magnétiques TMR à haut rendement et AMR à faible coût, capables de répondre aux besoins d'application les plus exigeants. Dirigée par son équipe de gestion de base composée d'experts d'élite et de vétérans de l'industrie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'est donné comme mission de créer de la valeur ajoutée pour ses clients, tout en assurant leur succès. Pour de plus amples renseignements sur MDT, consultez le site http://www.multidimensiontech.com .

Personne-ressource pour les médias

Jinfeng Liu, [email protected] ,

Tél. : +1 650 275-2318 (É.-U.), +86 189 3612-1156 (Chine)

Jilie Wei, [email protected] ,

Tél. : +86 189 3612-1160 (Chine)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214756/New_MultiDimension_Technology.jpg

SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.