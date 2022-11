MDT présente la série de capteurs angulaires AMR à SPS et Electronica

La capacité de fabrication autonome de MDT garantit une production soutenue en volume et un approvisionnement stable en produits de haute qualité pour les clients des secteurs industriel et automobile

NUREMBERG, Allemagne et ZHANGJIAGANG, Chine, 8 novembre, 2022 /CNW/ - MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un important fabricant de capteurs magnétiques spécialisé dans les technologies AMR (magnétorésistance anisotrope) et TMR (magnétorésistance à effet tunnel), fera la démonstration de ses capteurs angulaires AMR à SPS et Electronica. Conçus pour la mesure de la position angulaire dans une variété d'applications, notamment les servomoteurs et les moteurs à courant continu sans balais, les codeurs rotatifs, les capteurs de déplacement linéaire, les capteurs de vitesse et les débitmètres, ils présentent une précision angulaire exceptionnelle, une grande tolérance à l'entrefer, une grande immunité au bruit et aux interférences, et offrent une compatibilité de connexion avec les produits existants, ainsi que des options pour les boîtiers compacts et les sorties numériques.

Les capteurs angulaires AMR de MDT sont fournis à des clients à volume élevé sélectionnés depuis plus de cinq ans. Ils sont maintenant disponibles pour tous les clients dans le monde entier, proposant un remplacement immédiat des produits existants avec un faible coût, une grande maturité et d'excellentes mesures de performance qualifiées dans de nombreuses applications. Les capteurs AMR et TMR de MDT se complètent sur le plan technique et fournissent une couverture complète pour une large gamme d'applications industrielles.

MDT possède une usine de fabrication de capteurs magnétiques de pointe avec une capacité de production interne annuelle de milliards de capteurs AMR et TMR. Alors que l'industrie des semi-conducteurs a été confrontée à des défis croissants en raison de la COVID-19 et de la pénurie mondiale d'approvisionnement en puces ces dernières années, les clients de MDT n'ont connu aucune interruption d'approvisionnement, grâce à notre chaîne d'approvisionnement hautement consolidée et autonome qui offre aux clients une solide garantie d'approvisionnement stable et de livraison dans les délais. La prochaine étape de MDT consiste à mettre à niveau le portefeuille AMR et à le préparer pour les applications automobiles, conjointement avec nos activités en cours de certification IATF-16949 devant être achevées au début de 2023.

MDT présentera des capteurs et des modules AMR/TMR et accueillera tous ses clients et visiteurs à SPS (kiosque 4A.614 , 8-10 novembre, Nuremberg) et Electronica (kiosque B3.543/2 ,15-18 novembre, Munich). Les capteurs angulaires AMR présentés au kiosque de MDT incluent :

AMR3013P : haute précision et faible consommation, boîtier SOP8 compatible avec les connecteurs des produits existants.

: haute précision et faible consommation, boîtier SOP8 compatible avec les connecteurs des produits existants. AMR3003L / AMR3008 : boîtier compact LGA, largement utilisé dans les codeurs rotatifs.

/ : boîtier compact LGA, largement utilisé dans les codeurs rotatifs. AMR3108AP : sortie numérique avec interfaces SPI/ABZ/UVW/PWM, haute précision, fonctionnement à grande vitesse de 20 000 tr/min, mesure sur 360° assistée par TMR.

: sortie numérique avec interfaces SPI/ABZ/UVW/PWM, haute précision, fonctionnement à grande vitesse de 20 000 tr/min, mesure sur 360° assistée par TMR. AMR4100 : capteur rotatif polyvalent pour les mesures sur l'arbre et hors de l'arbre.

: capteur rotatif polyvalent pour les mesures sur l'arbre et hors de l'arbre. AMR4020 / AMR4050 : mesure hors arbre pour les échelles magnétiques rotatives avec un pas polaire de 2 mm/5 mm.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu en Chine, et compte maintenant des succursales à Beijing, Shanghai, Chengdu et Ningbo, à Tokyo au Japon, et à San Jose aux États-Unis. MDT a élaboré un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de fabrication de pointe, afin de soutenir la production de masse de capteurs magnétiques TMR à haut rendement et AMR à faible coût, capables de répondre aux besoins d'application les plus exigeants. Dirigée par son équipe de gestion de base composée d'experts d'élite et de vétérans de l'industrie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'est donné comme mission de créer de la valeur ajoutée pour ses clients, tout en assurant leur succès. Pour de plus amples renseignements sur MDT, consultez le site http://www.multidimensiontech.com .

