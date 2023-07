MDT présente des capteurs de commutation s'appuyant sur les technologies de magnétorésistance à effet tunnel (TMR), améliorés pour des applications industrielles, médicales et automobiles

MDT élargit ses portefeuilles de capteurs magnétiques TMR grâce à son capteur magnétique de qualité automobile de 8 pouces (20,32 cm)

SAN JOSE, Calif. Et ZHANGJIAGANG, Chine, le 18 juill. 2023 /CNW/ - MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un fournisseur de premier plan de capteurs magnétiques spécialisé dans les technologies de magnétorésistance à effet tunnel (TMR), a lancé plusieurs nouveaux capteurs de commutation TMR . Parmi les faits saillants de ces nouveaux produits, mentionnons les commutateurs bipolaires TMR1222 et TMR1228 à modulation en quadrature à deux axes pour les débitmètres et les codeurs rotatifs, le commutateur d'activation nanoAmpere à très faible tension TMR1367 à 1,2 V pour les appareils médicaux portatifs à batterie, nouveaux ajouts à la gamme de commutateurs omnipolaires NanoAmpere TMR1363 et TMR1365 et à la gamme TMR1148 et TMR1348 pour les applications de détection de niveau automobile.

Les capteurs de commutateur TMR de MDT sont équipés de fonctions avancées de consommation d'énergie ultra-faible, et bénéficie d'une sensibilité élevée, ainsi que d'une grande vitesse de fonctionnement. Il s'agit notamment des gammes de commutateurs en activité permanente, dont la consommation de courant est de1,5 mA, et de la gamme 200 nnA, dont le cycle de puissance e 50 Hz. Par ailleurs, ces commutateurs prennent en charge des configurations flexibles, y compris une fonctionnalité unipolaire/bipolaire/omnipolaire, une sortie complémentaire à collecteur ouvert, une tension d'alimentation de 1,8 à 5,5 V ou de 3 à 40 V, et les sensibilités aux points de commutation prédéfinies en usine pour la gamme TMR13Dx, qui est programmable afin de répondre aux exigences liées à diverses applications.

Grâce à son commutateur magnétique de 8 ur mag (20,34 cm) étique de 8 pouces (20,32 cm) en production sous la ualification IATF-16949, MDT continue de renforcer sa position en tant que principal fabricant de capteurs magnétiques. Les nouveaux produits de MDT bénéficieront tous des mises à niveau de processus ciblant les applications automobiles, ainsi que d'un meilleur rendement et d'une rentabilité améliorée. MDT s'est pleinement engagé à travailler en étroite collaboration avecla clientèle, à accélérer la mise en marché et à offrir une vaste gamme de solutions de détection magnétique afin de répondre à leurs besoins croissants.

Principales caractéristiques et paramètres clés des nouveaux produits inclus dans cette version :

Numéro de pièce Principales caractéristiques Tension d'alimentation (V) Courant d'alimentation (µA) Sensibilité de commutation (Gauss) Livraison Applications TMR1222 et TMR1228 Commutateur bipolaire 2D en un seul bloc ; réponse à une fréquence d 1 kHz; sortie à modulation en quadrature De 1,8 à 5.5 1,5 +/- 17 et +/- 5 DFN8L 3*3*0,75 mm débitmètres, encodeurs rotatifs TMR1367 Très faible tension à 1,2 V, très faible courant à 200 nA De 1,2 à 3,0 0,2 20/16 LGA 4L 2*1.5*0,6 mm Commutateur d'activation pour les appareils médicaux portatifs à batterie TMR1148 et MR1348 Sortie à collecteur ouvert avec résistance électroconductrice à 1O hm; AE OQ100 de classe 1, niv au MSL1 de sensibilité à l'humidité De 1,8 à 5.5 1,5 15/10 et 14/10 SOT23-3 Capteurs de niveau de liquide TMR1363 et TMR1365 Une puissance ultra-faible de 200 nA; élargissement de gammes TMR1362 et TMR1366, avec des plages de sensibilité plus larges De 1,8 à 5.5 0,2 30/23 et 45/35 SOT23-3 Débitmètres, commutateurs de proximité

Des échantillons des nouveaux modèles peuvent être commandés en ligne ici : Digi-key . Veuillez communiquer avec [email protected] et [email protected] concernant toute demande de renseignements sur les ventes nationales (en Chine) et internationales.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu en Chine, et compte maintenant des succursales à Beijing, Shanghai, Chengdu et Ningbo, à Tokyo au Japon, et à San Jose aux États-Unis. MDT a élaboré un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de fabrication de pointe, afin de soutenir la production de masse de capteurs magnétiques TMR à haut rendement et AMR à faible coût, en mesure de répondre aux besoins d'application les plus exigeants. Dirigée par son équipe de gestion de base composée d'experts d'élite et de vétérans de l'industrie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'est donné comme mission de créer de la valeur ajoutée pour ses clients, tout en assurant leur succès. Pour de plus amples renseignements sur MDT, consultez le site http://www.multidimensiontech.com .

