MDT lance ses commutateurs magnétiques TMR13DX avec points de commutation préprogrammables selon les besoins clients

La préprogrammation multifonctionnelle des capteurs TMR de MDT offre une plus grande polyvalence pour une diversité d'applications et d'exigences, en plus d'offrir aux clients une solution d'approvisionnement stable dans le contexte de la de pénurie de semi-conducteurs

SAN JOSE, Calif, et ZHANGJIAGANG, Chine, 22 sept. 2021 /CNW/ - MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un fournisseur de premier plan de capteurs magnétiques se spécialisant dans les technologies de magnétorésistance à effet tunnel (ou TMR), lancera sa gamme de commutateurs TMR préprogrammés TMR13DX lors du salon Sensors Converge 2021. Le TMR13DX peut être préréglé en usine au niveau des paramètres de seuil de commutation avant leur livraison et en fonction des demandes du client. Offrant un rendement uniforme et une adaptabilité accrue, il convient pour une variété d'applications - par exemple, les compteurs de service public, les commutateurs de proximité, les jaugeurs, les capteurs linéaires et les capteurs de rotation.

« La conception multifonctionnelle et programmable du TMR13DX lui permet de s'adapter à diverses conditions de fonctionnement et à de nombreuses applications. Combinés à la conception TMR unique développée par MDT, l'ensemble des circuits à conditionnement de signal intégré du TMR13DX et l'unité logique programmable permettent d'effectuer le préréglage en usine des seuils de commutation (marche/arrêt), ainsi que celle de la polarité de détection et de l'interface de sortie. Il procure une solution universelle capable de répondre rapidement aux nouvelles exigences du marché sans que les clients aient à modifier leurs concepts, accélérant ainsi considérablement leur cycle de développement et le délai d'accès au marché, a déclaré le Dr Song Xue, président et chef de la direction de MultiDimension Technology. Dans le contexte actuel de pénurie de semi-conducteurs, notre capacité à fournir cette solution polyvalente et prête à l'emploi vient rapidement faciliter la tâche des nouveaux clients cherchant des options de rechange pour les produits dont l'approvisionnement commercial est actuellement problématique. Les clients actuels de MDT bénéficieront également de l'arrivée du TMR13DX, dont la configuration de branchement symétrique en fait un substitut de choix en cette période difficile. »

Le TMR13DX est disponible dans les configurations par défaut suivantes, avec différentes options de points de commutation prédéfinis en usine, différentes polarités (omnipolaire, bipolaire ou unipolaire) et une interface de sortie personnalisable (collecteur ouvert ou sortie symétrique, sortie active à niveau élevé ou bas).

Numéro de pièce Point de fonctionnement (gauss) Point de rupture (gauss) Caractéristiques communes TMR13D3 ±40 ±30 omnipolaire, sortie symétrique, active à niveau bas, -40~125 °C, 1,8~5,5 V, basse sortie 1,5 µA, haute vitesse en sortie continue, configuration SOT23-3 ou TO-92S TMR13D5 ±30 ±20 TMR13D7 ±20 ±14 TMR13D9 ±10 ±5

Ce lancement tout récent du TMR13DX complète la gamme de commutateurs TMR à alimentation continue de 1,5 µA de MDT. La sélection sera encore plus grande avec le lancement prochain, en 2022, de la série de commutateurs TMR à ultrafaible alimentation (nanoampère). Veuillez communiquer avec MDT pour obtenir des échantillons ou des renseignements sur les prix et la livraison - ou visitez le kiosque de MDT lors du salon Sensors Converge 2021 (kiosque 535) à San Jose, en Californie, les 22 et 23 septembre prochains.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu en Chine, et compte maintenant des succursales à Beijing, Shanghai, Chengdu et Ningbo, à Tokyo au Japon, et à San Jose aux États-Unis. MDT a développé un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de fabrication de pointe, celle-ci pouvant soutenir la production de masse de capteurs magnétiques TMR à haut rendement et faible coût capables de répondre aux besoins d'application les plus exigeants. Dirigée par son équipe de gestion de base composée d'experts d'élite et de vétérans de l'industrie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'est donné comme mission de créer de la valeur ajoutée pour ses clients, tout en assurant leur succès. Pour de plus amples renseignements sur MDT, consultez le site http://www.multidimensiontech.com.

Relations avec les médias

Jinfeng Liu

Tél. : +1-650-275-2318 (É.-U.), +86-189-3612-1156 (Chine)

Jilie Wei

Tél. : +86-189-3612-1160 (Chine)

