MDT lance les capteurs de courant large bande passante montés sur carte TMR7303 à Sensors Converge

SAN JOSE, Californie et ZHANGJIAGANG, Chine, 21 juin 2023 /CNW/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un fabricant de capteurs magnétiques spécialisé dans la technologie Tunneling Magnetoresistance (TMR), a présenté le capteurs de courant montés sur carte TMR7303 à Sensors Converge 2023. Conçu pour combler la demande croissante du marché pour la détection de courant à haute fréquence dans les dispositifs électroniques de puissance en carbure de silicium ou en nitrure de gallium dans les systèmes d'application, y compris les onduleurs photovoltaïques, l'alimentation à découpage, les moteurs d'entraînement en courant continu et les mécanismes d'entraînement à fréquence variable, les capteurs de la série TMR7303-D/P1 couvrent des gammes de courant nominal de 10 A et 120 A à une réponse haute fréquence supérieure à 500 kHz. La série TMR7303-D/P2 offre une bande passante améliorée à 10 MHz, ce qui fait passer la capacité de la technologie TMR de MDT au niveau supérieur.

Le format monté sur carte et la configuration des broches des capteurs TMR7303 sont entièrement compatibles avec les produits grand public sur le marché, offrant aux clients une voie rapide pour une adoption et une mise à niveau simplifiées. Son capteur linéaire à technologie TMR TMR265x intégré comprend des éléments de détection TMR de haute précision avec un circuit de conditionnement du signal ASIC programmable haute vitesse et à calibration thermique, offrant une uniformité et une stabilité de température élevées pour assurer une mesure fiable du courant dans des quantités de produits de masse. Le circuit intégré du capteur magnétique TMR265x est reconnu comme l'un des produits les plus innovants de l'industrie, et a été classé parmi les grands finalistes des prix des meilleurs capteurs 2023 à Sensors Converge.

MDT est propriétaire de l'usine de fabrication de capteurs magnétiques et de la chaîne de montage de capteurs entièrement automatisée qui peut prendre en charge une capacité de production de milliards de circuits intégrés de capteurs magnétiques et de dizaines de millions de modules de capteurs de courant. La chaîne d'approvisionnement hautement consolidée et autonome de MDT offre à ses clients une solide garantie de production stable et de livraison dans les délais prévus.

Guide de sélection des produits TMR7303

Numéro de modèle Courant nominal primaire Courant primaire Plage de mesure de courant Bande passante de -3 dB TMR7303-010D/P1 10 A ±25 A 500 kHz TMR7303-016D/P1 16 A ±40 A 600 kHz TMR7303-020D/P1 20 A ±50 A 600 kHz TMR7303-032D/P1 32 A 80 A 600 kHz TMR7303-040D/P1 40 A ±100 A 600 kHz TMR7303-050D/P1 50 A ±125 A 600 kHz TMR7303-080D/P1 80 A ±200 A 600 kHz TMR7303-120D/P1 120 A ±300 A 500 kHz TMR7303-004D/P2 4 A 10 A 10 MHz TMR7303-008D/P2 8 A ±20 A 10 MHz

Des échantillons et des quantités de préproduction de capteurs de courant TMR7303 et de circuits intégrés de capteur magnétique TMR265x sont disponibles pour commande auprès de Digi-key. Pour toute question sur la tarification de volume et la livraison, veuillez communiquer avec MDT à Sensors Converge 2023, stand 1049 à Santa Clara, en Californie, du 21 au 22 juin.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu en Chine, et compte maintenant des succursales à Beijing, Shanghai, Chengdu et Ningbo, à Tokyo au Japon, et à San Jose aux États-Unis. MDT a élaboré un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de fabrication de pointe, celle-ci pouvant soutenir la production de masse de capteurs magnétiques TMR à haut rendement et à faible coût, capables de répondre aux besoins d'application les plus exigeants. Dirigée par son équipe de gestion de base composée d'experts d'élite et de vétérans de l'industrie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'est donné comme mission de créer de la valeur ajoutée pour ses clients, tout en assurant leur succès. Pour de plus amples renseignements sur MDT, consultez le site http://www.multidimensiontech.com.

