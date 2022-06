MDT lance le capteur de champ magnétique linéaire programmable TMR2623 pour la détection du courant

« Avec le circuit de conditionnement du signal programmable intégré qui effectue l'étalonnage et la compensation de la température des paramètres de performance du capteur TMR, y compris le décalage, la sensibilité, la plage de mesure et la linéarité, et le gain réglable pour personnaliser la sensibilité et la sortie à voltage pleine échelle, le capteur TMR2623 atteint une uniformité et une stabilité de température exceptionnelles dans les paramètres de performance sur l'ensemble des quantités de production de masse, ce qui réduit les efforts et les ressources que les clients auraient consacrés à l'étalonnage d'appareils individuels. Cette nouvelle capacité est essentielle pour les applications de capteurs industriels critiques à haut volume et à haute performance, comme la détection du courant, proposant à nos clients une voie rapide pour la mise sur le marché, a déclaré le Dr Song Xue, président et chef de la direction de MultiDimension Technology. Forts de la vaste expérience de MDT et de son portefeuille de propriétés intellectuelles uniques en matière de capteurs TMR et de conception de circuits intégrés spécifiques à une application, et de sa compréhension approfondie des exigences d'application en travaillant en étroite collaboration avec nos clients, nous sommes prêts à exploiter tout le potentiel de notre technologie TMR avec un capteur TMR entièrement intégré et prêt à fonctionner, offrant à nos clients un meilleur rendement du capital investi. »