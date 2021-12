MDT lance la série de capteurs magnétiques de dent d'engrenage TMR4Mxx pour capteur de vitesse et position rotative avec 5 configurations de module d'engrenage

De nouveaux capteurs TMR enrichissent la gamme de produits de capteurs rotatifs et d'encodeurs de MDT, offrant aux clients des choix adaptés à leurs besoins

SAN JOSE, Californie et ZHANGJIAGANG, Chine, 1er décembre 2021 /CNW/ - MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un fournisseur de premier plan de capteurs magnétiques spécialisés dans les technologies de magnétorésistance à effet tunnel (ou TMR), a lancé les capteurs magnétiques de dent d'engrenage TMR4Mxx pour pas d'engrenage des modules 0,2/0,3/0,4/0,5/0,8. Ils offrent des caractéristiques de performance uniques avec une grande précision, une forte tolérance d'entrefer et une vitesse élevée de fonctionnement pour la position rotative et la détection de vitesse dans des applications industrielles, y compris les entraînements par broche électrique, les machines à commande numérique pilotée par ordinateur, les servomoteurs et les ascenseurs.

« Les capteurs TMR4Mxx sont les composants de détection sous-jacents des encodeurs de dent d'engrenage GE-T/GE-A de MDT. Comme ils sont de plus en plus reconnus et populaires sur le marché parmi ceux basés sur la technologie TMR exclusive de MDT, nous lançons le TMR4Mxx pour aider les clients qui préfèrent utiliser les capteurs à circuits intégrés et concevoir leurs propres modèles. Il s'agit d'une extension de la série TMR40xx de MDT, les capteurs de dents d'engrenage du système métrique qui sont fournis en volume depuis 10 ans. « Tous les produits de capteur de dent d'engrenage et d'encodeur TMR de MDT présentent des spécifications communes propres à notre technologie TMR : un rapport signal-bruit élevé, une haute résolution pour la détection de petits pas, une grande tolérance d'entrefer, une excellente stabilité de température et une résistance aux interférences. Le tout, grâce à la conception unique de capteurs TMR de MDT, à son portefeuille de propriété intellectuelle de pointe et à son expertise approfondie en production à grand volume, a déclaré Dr Song Xue, président et chef de la direction de MultiDimension Technology. Nous proposons une gamme complète de produits pour les applications de positionnement rotatif et de détection de vitesse des engrenages et laissons les clients choisir le meilleur moyen de tirer parti de notre technologie TMR en les intégrant à leurs produits. Que nos clients souhaitent utiliser des modules d'encodeur rotatif entièrement intégrés ou qu'ils préfèrent concevoir leurs propres solutions à partir des capteurs appropriés à circuits intégrés, MDT sera toujours un fournisseur et un partenaire fiable, capable de les aider à accélérer leur cycle de conception et le temps de mise en marché, grâce à une riche sélection des meilleurs produits qui correspondent étroitement aux besoins des consommateurs et qui sont facilement accessibles. »

Les capteurs de dent d'engrenage et les encodeurs de MDT sont offerts dans la série de produits suivante. Pour obtenir des renseignements sur les échantillons, la tarification et la livraison, veuillez communiquer avec MDT.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu en Chine, et compte maintenant des succursales à Beijing, Shanghai, Chengdu et Ningbo, à Tokyo au Japon, et à San Jose aux États-Unis. MDT a élaboré un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de fabrication de pointe, celle-ci pouvant soutenir la production de masse de capteurs magnétiques TMR à haut rendement et à faible coût, capables de répondre aux besoins d'application les plus exigeants. Dirigée par son équipe de gestion de base composée d'experts d'élite et de vétérans de l'industrie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'est donné comme mission de créer de la valeur ajoutée pour ses clients, tout en assurant leur succès. Pour de plus amples renseignements sur MDT, consultez le site http://www.multidimensiontech.com .

Personnes-ressources pour les médias

Jinfeng Liu, [email protected] ,

Tél. : +1 650 275-2318 (É.-U.), +86 189 3612-1156 (Chine)

Jilie Wei, [email protected] ,

Tél. : +86 189 3612-1160 (Chine)

