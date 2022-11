MDT propose des portefeuilles AMR et TMR complets à partir du volume de production d'une usine autonome avec une capacité de plusieurs milliards d'unités

MUNICH et SHENZHEN, Chine, 15 novembre 2022 /CNW/ - MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un important fabricant de capteurs magnétiques spécialisé dans les technologies AMR (magnétorésistance anisotrope) et TMR (magnétorésistance à effet tunnel), a annoncé la gamme complète et le lancement du volume de la production de capteurs magnétiques AMR à Electronica et Electronica South China. La gamme de capteurs AMR de MDT comprend des capteurs d'angle AMR, des capteurs d'échelle magnétique AMR, des capteurs linéaires AMR et des capteurs de commutation AMR. Il s'agit de produits éprouvés qui ont été fournis à des clients de gros choisis et validés par eux depuis plusieurs années.

Le portefeuille de capteurs AMR de MDT complète son offre de capteurs TMR avec une haute précision, une grande tolérance d'entrefer ainsi qu'une grande résistance aux bruits et aux interférences pour les codeurs rotatifs, les capteurs de déplacement linéaire et les commandes de moteur. MDT offre également des solutions de rechange pour les capteurs AMR existants sur le marché, dans des applications de détection de faible champ magnétique, de commutateurs pneumatiques de position de cylindre et de compteurs de service public, avec une meilleure compétitivité en matière de coûts.

MDT est entièrement propriétaire de son usine de fabrication de capteurs magnétiques avancés qui peut prendre en charge la production de capteurs AMR et TMR avec une capacité annuelle de plusieurs milliards d'unités. Sa chaîne d'approvisionnement consolidée a assuré à ses clients une production ininterrompue et une livraison dans les délais, qui n'ont pas été affectées par la pénurie mondiale de puces. Grâce à des conceptions hautement optimisées et à des processus de fabrication simplifiés, les capteurs AMR de MDT devraient respecter des délais de livraison encore plus serrés. La plupart des capteurs AMR peuvent être fournis en grandes quantités en huit semaines.

MDT présentera des capteurs AMR/TMR à Electronica (kiosque B3.543/2, du 15 au 18 novembre, Munich) et à Electronica South China (hall2-2F46, du 15 au 17 novembre, Shenzhen), notamment les suivants :

Capteurs d'échelle magnétique AMR : mesure hors arbre pour les échelles magnétiques linéaires et rotatives avec un pas polaire de 2 mm ( AMR4020 ) et de 5 mm ( AMR4050 ), une haute précision, un grand entrefer et excellente résistance au bruit

) et de 5 mm ( ), une haute précision, un grand entrefer et excellente résistance au bruit Capteurs d'angle AMR : mesure de haute précision sur l'arbre, compatible avec les connecteurs des produits existants ( AMR3013P ), boîtier compact LGA ( AMR3003L / AMR3008 ), sorties numériques ( AMR3108AP ), mesures sur l'arbre et hors de l'arbre à vocation générale ( AMR4100 )

), boîtier compact LGA ( / ), sorties numériques ( ), mesures sur l'arbre et hors de l'arbre à vocation générale ( ) Capteurs linéaires AMR : performance sonore exceptionnelle par rapport aux produits existants, bruit ultra faible de l'ordre du picoTesla à 100 pT /[email protected] ( AMR2501 ), idéal pour la détection géomagnétique et la mesure de précision du faible champ magnétique

/[email protected] ( ), idéal pour la détection géomagnétique et la mesure de précision du faible champ magnétique Capteurs de commutation AMR : détection du champ magnétique à 360° ( AMR1320 ), offrant une solution économique de détection des tentatives frauduleuses pour les compteurs de service public, notamment les compteurs d'eau, de gaz et d'électricité

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu en Chine, et compte maintenant des succursales à Beijing, Shanghai, Chengdu et Ningbo, à Tokyo au Japon, et à San Jose aux États-Unis. MDT a élaboré un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de fabrication de pointe, afin de soutenir la production de masse de capteurs magnétiques TMR à haut rendement et AMR à faible coût, capables de répondre aux besoins d'application les plus exigeants. Dirigée par son équipe de gestion de base composée d'experts d'élite et de vétérans de l'industrie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'est donné comme mission de créer de la valeur ajoutée pour ses clients, tout en assurant leur succès. Pour de plus amples renseignements sur MDT, consultez le site http://www.multidimensiontech.com .

Personnes-ressources pour les médias

Jinfeng Liu, [email protected] ,

Tél. : +1 650 275-2318 (É.-U.), +86 189 3612-1156 (Chine)

Jilie Wei, [email protected] ,

Tél. : +86 189 3612-1160 (Chine)

