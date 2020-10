Ces nouveaux leaders de leurs secteurs respectifs apportent l'expérience et l'expertise nécessaires pour soutenir l'objectif de la société d'accélérer la croissance et l'innovation.

MONTREAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce la nomination de Yan Charbonneau à titre de vice-président, recherche et développement (R&D), approvisionnement stratégique; Robert Craft à titre de vice-président, produit, approvisionnement stratégique; André Mainville à titre de vice-président, ventes entreprises, commerce électronique; Shawn Walls à titre de vice-président, ventes PME, commerce électronique et Julie Bélanger à titre de vice-présidente, ressources humaines chez mdf commerce. Ces nouveaux membres de l'équipe, qui se sont joint à mdf commerce au cours des six derniers mois, sont essentiels au succès de la mise en œuvre du plan stratégique de la compagnie, qui est centré une croissance accélérée et la livraison de produits et services de pointe pour ses clients.

Yan et Robert sont à la tête des équipes qui soutiendront les activités en forte croissance d'approvisionnement stratégique en Amérique du Nord. André et Shawn dirigent les forces de vente en commerce électronique de mdf commerce, avec pour objectif d'augmenter de façon significative les parts de marché de la compagnie dans le secteur critique du commerce électronique. Le rôle de Julie est de renforcer l'équipe des ressources humaines et de mettre en place les meilleures pratiques en termes de gestion des talents.

« Je suis très fier d'accueillir ces nouveaux membres au sein de notre équipe de leadership », a dit Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « La vaste expérience qu'ils apportent contribuera grandement à nos initiatives d'innovation et de croissance. Ils renforcent nos capacités existantes en développement de produits, ressources humaines et ventes et j'ai confiance qu'ils travailleront sans relâche pour nous aider à atteindre nos ambitieux objectifs stratégiques ».

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

