MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW/ - mdf commerce inc. (TSX: MDF) (« mdf » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui, en raison d'une demande accrue, qu'elle a convenu avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP (conjointement avec le syndicat de preneurs fermes, les « preneurs fermes ») d'augmenter la taille de son placement par voie de prise ferme de 40 000 000 $ préalablement annoncé. Conformément aux modalités de l'entente relative à l'augmentation de la taille du placement, les preneurs fermes ont convenu d'acheter par voie de prise ferme, 4 157 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de la société à un prix de 10,00 $ l'action ordinaire (le « prix d'offre ») moyennant un produit brut total revenant à mdf de 41 570 000 $ (le « placement »).

Les preneurs fermes se sont également vu accorder une option (l'« option de surallocation »), pouvant être exercée en totalité ou en partie et de temps à autre, à tout moment jusqu'à 30 jours après la date de clôture du placement, pour souscrire auprès de la société jusqu'à 623 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre, moyennant un produit brut additionnel pour la société pouvant atteindre 6 230 000 $. Si l'option de surallocation est exercée en totalité par les preneurs fermes, le produit brut total du placement (y compris l'option de surallocation) sera de 47 800 000 $.

Les actions ordinaires seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié qui sera déposé dans toutes les provinces du Canada conformément au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié et aux États-Unis par voie de placement privé en vertu d'une dispense des exigences d'enregistrement de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée.

La société a l'intention d'affecter le produit net qu'elle tirera du placement au fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 6 novembre 2020 et est sous réserve de certaines conditions, y compris, notamment l'obtention de toutes les approbations nécessaires, dont l'approbation de la Bourse de Toronto.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs concernant la société. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés aux présentes. La société considère que les hypothèses sur lesquelles se fondent ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais souhaite aviser le lecteur que ces hypothèses concernant des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la société. La société n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la législation applicable ne l'y oblige. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.

