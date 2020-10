La convention de crédit offre une flexibilité considérable pour soutenir le plan stratégique quinquennal de la société et pour rembourser la dette actuelle arrivant à échéance le 18 décembre 2020

MONTRÉAL, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - mdf commerce inc. (« mdf commerce ») (TSX: MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu des facilités de crédit allant jusqu'à 50 millions de dollars canadiens en concluant une convention de crédit de premier rang avec La Banque de Nouvelle-Écosse et Capital Roynat Inc. La clôture de la nouvelle convention de crédit garanti de premier rang devrait avoir lieu le ou vers le 15 octobre 2020, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions préalables habituelles pour les opérations de financement de cette nature.

« Nous sommes heureux du résultat de notre refinancement bancaire garanti de premier rang et de son objectif qui est de soutenir l'exécution de notre ambitieux plan stratégique », a commenté Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « Les facilités de crédit accordées par La Banque de Nouvelle-Écosse et Capital Roynat sont bien conçues pour soutenir la croissance de nos revenus mensuels récurrents et sont alignées sur les principaux indicateurs de performance de notre entreprise SaaS. Ces facilités de crédit fourniront à mdf commerce la flexibilité financière nécessaire pour soutenir ses besoins en fonds de roulement et ses investissements axés sur la croissance, y compris les acquisitions stratégiques ».

Echelon Capital Markets a agi en tant que conseiller financier exclusif de mdf commerce dans l'arrangement de leurs facilités de crédit. « Nous sommes ravis de voir comment ce partenariat et la nouvelle convention de crédit basée sur les revenus SaaS permettront à mdf commerce d'atteindre ses objectifs de croissance stratégique, avec un solide soutien financier », a déclaré Karanjit Bhugra, co-directeur des marchés de capitaux d'Echelon.

La nouvelle convention de crédit prévoit d'une part une facilité de crédit renouvelable de trois (3) ans de La Banque de Nouvelle-Écosse offrant jusqu'à 35 millions $CAD de crédit basé principalement sur les revenus mensuels récurrents (RMR) de la société.

La convention de crédit prévoit également une facilité de crédit à terme de trois (3) ans de Capital Roynat Inc. d'un montant pouvant atteindre 15 millions $CAD.

La nouvelle convention de crédit contient les représentations, garanties et engagements usuels associés aux opérations de financement de cette nature.

Les facilités seront utilisées à des fins corporatives générales dans le cadre de l'exécution du plan d'affaires stratégique de la société lancé en février dernier, y compris les besoins en fonds de roulement, les dépenses en capital et les acquisitions. La facilité de crédit renouvelable sous la nouvelle convention de crédit sera utilisée, à la clôture, afin de rembourser la totalité des montants dus sous la facilité de crédit renouvelable existante venant à échéance le 18 décembre 2020. Les obligations de la société aux termes de la nouvelle convention de crédit sont garanties par certaines filiales canadiennes et américaines importantes de la société et garanties par des sûretés de premier rang sur leurs actifs.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements: mdf commerce inc., Paul Bourque, Chef de la direction financière, Tél. : 450 449-0102, poste 2135, Sans frais : 1 877 677-9088, poste 2135, Courriel : [email protected]

