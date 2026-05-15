John Pace et Daisy Qin de FCB Canada prennent les rênes de la croissance et la de stratégie de McKinney Canada

TORONTO, 15 mai 2026 /CNW/ - L'agence de création à service complet McKinney a recruté deux nouveaux dirigeants pour son équipe McKinney Canada à Toronto. John Pace a été nommé directeur exécutif pour le Canada en décembre, et Daisy Qin directrice de la stratégie pour le Canada en février. Ils se joignent aux chefs créatifs Caleb McMullen et Hussein Rumaithi dans l'équipe de direction principale de McKinney Canada, et soutiendront également l'équipe élargie de McKinney aux États-Unis.

Équipe de McKinney Canada (de gauche à droite) : Daisy Qin, Caleb McMullen, John Pace et Hussein Rumaithi. (PRNewsfoto/McKinney)

« Alors que McKinney Canada se développe, nous avons besoin d'une équipe de direction intégrée ayant une expérience éprouvée dans ce marché et un état d'esprit de jeune pousse ; des talents qui croient en la créativité comme moyen de susciter une attention déloyale et qui savent comment l'exécuter », déclare la présidente de McKinney, Gretchen Walsh. « En rejoignant Caleb et Hussein, John et Daisy complètent cette équipe de rêve. Ils contribueront à faire de McKinney Canada une destination privilégiée et prisée. »

En tant que directeur exécutif, la priorité de John est de stimuler l'expansion de McKinney Canada et de veiller à ce que chaque engagement client soit un nouveau pas vers des partenariats d'affaires pertinents et pérennes. Reconnu comme un bâtisseur naturel de relations, son expertise consiste à relever des défis commerciaux complexes, à cerner les points de friction et à établir la rigueur opérationnelle nécessaire pour stimuler la croissance de l'entreprise. La carrière de John est caractérisée par un engagement à long terme et un leadership stratégique acquis notamment chez FCB Canada, Ogilvy, Sandbox et Due North Communications. Il a travaillé avec des marques mondiales et locales, notamment Unilever, Mondelez, Coca-Cola, AB InBev, Kimberly-Clark, UPS, Fountain Tire et H&R Block, et a remporté des prix aux Cannes Lions, Effies, D&AD Pencils, Clios, Strategy Awards et plus encore.

« Diriger McKinney Canada pendant cette période de croissance critique est une occasion unique dans une carrière, et après ma rencontre avec les dirigeants de McKinney, je peux affirmer que nos visions d'avenir sont parfaitement alignées », déclare John. « McKinney est l'agence de l'attention déloyale, et je vois une ressemblance frappante entre cette philosophie et la façon dont le Canada s'impose comme une « puissance intermédiaire » sur la scène mondiale. En tant que Canadiens, nous savons comment nous surpasser et transformer les contraintes en catapultes, et c'est exactement ce que fait McKinney au Canada. »

Après plus d'une décennie dans la publicité au sein d'agences comme Rethink, FCB Canada, T&P/John St et Grip (maintenant Dentsu), Daisy dirigera la stratégie et contribuera à la croissance du bureau de Toronto, tout en collaborant avec l'équipe des États-Unis sur des projets de clients. Avec son sixième sens pour trouver des occasions uniques d'innovation, Daisy a déjà travaillé avec des marques comme Honda Canada, PlayStation Canada, Molson Coors, la Fondation Terry Fox, BMO et Voilà by Sobeys, et a remporté des prix aux Cannes Lions, Effies, WARC, The One Show, D&AD et d'autres encore.

« La publicité est un sport d'équipe, et nous avons certains des meilleurs compétiteurs dans le domaine ici même au sein de McKinney », déclare Daisy. « J'ai été frappée par le talent, l'intelligence et la vision de ce bureau en pleine croissance, et je me réjouis à la perspective de trouver des façons de collaborer entre les services et les disciplines pour aider McKinney et ses clients à passer au niveau supérieur. »

L'équipe de direction de McKinney Canada relèvera de la haute direction de McKinney, à savoir du chef de la direction Joe Maglio, de la présidente Gretchen Walsh, de la cheffe de la stratégie Jasmine Dadlani et des cochefs de la création Omid Amidi et Lyle Yetman. Cette structure permet à McKinney Canada de tirer parti de toute l'envergure des ressources de McKinney et du réseau de la Cheil Agency pour ses clients canadiens.

À propos de McKinney

McKinney est une agence de création à service complet qui génère une attention déloyale pour les marques. En 2024 et 2025, McKinney a été nommé sur la A-List d'Ad Age et sur sa liste des Meilleurs lieux de travail, et a été reconnu comme l'un des Meilleurs lieux de travail pour les innovateurs par Fast Company en 2024, ce qui renforce l'engagement de l'agence à offrir une culture d'entreprise exceptionnelle où les employés s'épanouissent et font preuve de créativité. McKinney Health, la pratique pharmaceutique et bien-être de l'agence lancée en 2022, a été nommé Agence de l'année par Manny en 2025 et figure sur les palmarès Agency 100 2024 et 2025 de Medical Marketing + Media. McKinney fait partie du Cheil Agency Network et possède des bureaux partout en Amérique du Nord, notamment à Durham, New York, Los Angeles, Dallas, Phoenix et Toronto. McKinney a notamment été récompensé par les prix Cannes Lions, Effies, The One Show, D&AD, ANDY, CLIO, LIA, The Shortys et The Webby. Nos clients partenaires comprennent des marques telles que Popeyes, Blue Diamond Growers, Little Caesars, Pampers, Henkel, Samsung, Alcon, Sherwin-Williams, Biogen et l'Ad Council. Pour en savoir plus, visitez mckinney.com.

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SOURCE McKinney

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