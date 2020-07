McKay Brothers lance la bande passante Illinois-Busan et Tokyo-Busan à la latence la plus faible connue

GENÈVE et TOKYO, 13 juillet 2020 /CNW/ - McKay Brothers International (MBI) a annoncé l'expansion de ses services de bande passante privée, à la latence la plus faible jamais connue, à Busan. Plus précisément, la société a lancé des services de bande passante privée hybride micro-ondes/fibre optique entre l'Illinois et Busan ainsi qu'entre Tokyo et Busan. Ces deux services sont proposés à la latence la plus faible connue.

Tad Beckelman, directeur de McKay', Asie, a commenté : « Les marchés financiers coréens ont toujours été soutenus par un groupe solide de négociants locaux. Le regain d'intérêt constaté récemment chez les entreprises internationales n'a fait qu'accroître son importance comme marché financier mondial. L'accès aux télécommunications à la latence la plus faible est indispensable aux acteurs du marché. »

Francois Tyc, directeur général de MBI, abondant dans le même sens, a déclaré : « L'un des principes fondateurs de notre société est que toute maison peut souscrire à la meilleure latence de McKay. Nous sommes heureux d'offrir à toute entreprise qui négocie sur le marché coréen la latence télécom la plus faible. »

McKay, qui a su étendre en permanence la portée mondiale de ses services à faible latence, a lancé son premier réseau hybride sans fil/fibre optique en 2016, en Asie, entre Tokyo et Singapour, et s'est développée depuis pour offrir une connectivité à Hong Kong et à Shanghai. Les services que propose MBI en Asie, à la latence la plus faible, sont assurés à chaque abonné par l'intermédiaire de sa filiale Josada Telecommunications.

À propos de McKay Brothers International SA

McKay Brothers International SA est le principal fournisseur de connectivité et de services par micro-ondes destinés aux entreprises qui négocient sur les marchés financiers mondiaux. La société exploite des réseaux micro-ondes et hybrides micro-ondes/fibres optiques à grande distance, en Asie et en Europe, et distribue des données de marché sélectives provenant des principaux groupes boursiers en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

