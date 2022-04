Il fournit des taux de renouvellement d'air plus élevés que ceux des systèmes de CVC existants afin de réduire le risque d'infection dans un ensemble facile à utiliser, à faible coût et à entretien minimal.

Ce système de purification d'air complet à 5 étapes, entièrement portatif et de grande capacité (1 800 pi3/min) est parfait pour les hôpitaux, les écoles, les salles de sport, les établissements de soins de santé, les restaurants, les pavillons, les boutiques et les bureaux, ainsi que pour l'élimination de la fumée.

Fondée en 1980 en tant que société privée, Motor Controls Inc., MCI s'est solidement établie en tant que chef de file de l'industrie dans la conception, la mise au point et la fabrication de contrôles exclusifs et personnalisés de haute qualité pour les produits essentiels de CVC ainsi que pour les systèmes de purification et d'irrigation de l'eau. À l'aide de notre technologie exclusive de CVC, nous avons mis au point Superior Air, un système de purification d'air à la fine pointe de la technologie, pour lutter contre les effets nocifs croissants des polluants et des virus en suspension dans l'air.

POURQUOI SUPERIOR AIR?

DIFFUSEUR D'AIR PUR Produit de l'air purifié avec une géométrie pyramidale pour limiter les perturbations de l'environnement.

Produit de l'air purifié avec une géométrie pyramidale pour limiter les perturbations de l'environnement. IONISATEUR BIPOLAIRE Favorise le regroupement et la décantation des particules, permet de filtrer facilement les plus grosses particules et de neutraliser les particules fines comme les bactéries, les virus, les gaz odorants, les variants préoccupants, etc.

Favorise le regroupement et la décantation des particules, permet de filtrer facilement les plus grosses particules et de neutraliser les particules fines comme les bactéries, les virus, les gaz odorants, les variants préoccupants, etc. FILTRE HEPA Ce filtre à particules à haut rendement de 12 pouces de profondeur emprisonne 99,9 % des particules ultrafines en suspension dans l'air et réduit le nombre de virus, de moisissures, de bactéries, de pathogènes et d'autres microorganismes nocifs.

Ce filtre à particules à haut rendement de 12 pouces de profondeur emprisonne 99,9 % des particules ultrafines en suspension dans l'air et réduit le nombre de virus, de moisissures, de bactéries, de pathogènes et d'autres microorganismes nocifs. IGUV L'irradiation germicide aux ultraviolets de haute intensité endommage l'ADN et l'ARN des virus, éliminant leur capacité de reproduction et d'infection.

L'irradiation germicide aux ultraviolets de haute intensité endommage l'ADN et l'ARN des virus, éliminant leur capacité de reproduction et d'infection. VENTILATEUR ÉCOÉNERGÉTIQUE À RENDEMENT ÉLEVÉ Pousse 1 800 pieds cubes d'air par minute pour améliorer la qualité de la désinfection de l'air.

Pousse 1 800 pieds cubes d'air par minute pour améliorer la qualité de la désinfection de l'air. PRÉFILTRE DE QUALITÉ CHIRURGICALE Élimine les microparticules, y compris la poussière, les squames et les allergènes.

Élimine les microparticules, y compris la poussière, les squames et les allergènes. SÉCURITÉ Superior Air est équipé d'interrupteurs de sécurité inviolables pour assurer un fonctionnement sécuritaire.

Superior Air est équipé d'interrupteurs de sécurité inviolables pour assurer un fonctionnement sécuritaire. SILENCIEUX Fonctionnement propre grâce à des matériaux d'amortissement et de blocage sonores pour un air plus sain et sans perturbation.

Fonctionnement propre grâce à des matériaux d'amortissement et de blocage sonores pour un air plus sain et sans perturbation. ALUMINIUM DE QUALITÉ MARINE Revêtement offrant une durabilité à long terme pour réduire les coûts d'entretien et promouvoir un meilleur rendement en matière de désinfection.

« Répondre aux exigences de nos clients, à chaque exigence, à chaque fois. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1781077/MCI__Superior_Air_Logo.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1781080/Superior_Air_White_Paper_Alpha_Series_1800UVC_1011.pdf

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1781081/Superior_Air_Brochure_final_digital_v2RDCD.pdf

SOURCE Motor Controls Inc.

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Craig Carter, président, Motor Controls Inc., [email protected]; Ian McQuagge, directeur du développement de produits et du développement durable, Motor Controls Inc., [email protected]