Le don comprend un investissement initial en espèces suivi d'un engagement de contribution de sa part et de celui de sa succession pour les 25 prochaines années, ce qui assurera un financement soutenu pour l'École dans l'avenir.

En reconnaissance de ce don extraordinaire, McGill a également annoncé que l'École a été rebaptisée l'École de l'environnement Bieler.

« Je tiens à remercier Marc et Marie Bieler pour ce don exceptionnel et pour leur soutien continu qu'ils offrent à McGill », a déclaré Suzanne Fortier, principale de l'Université McGill. « La viabilité de l'environnement est l'un des plus grands défis de notre temps, et les étudiants, les chercheurs et les administrateurs de McGill sont déterminés à jouer un rôle de premier plan pour faire face à ce défi selon diverses approches. Grâce à ce don incroyable, l'École de l'environnement Bieler sera en excellente posture pour transposer de nouvelles connaissances en des solutions qui auront des retombées réelles et durables sur notre planète pour les générations à venir. »

Ce don est le plus important jamais fait par un diplômé du campus Macdonald de McGill et son impact immédiat et à long terme permettra de soutenir des initiatives et des projets qui s'articuleront autour des trois volets suivants :

Étudiants et programmes d'études, incluant le recrutement et le soutien des étudiants au doctorat qui entreprennent des recherches collaboratives en environnement ; le développement de nouveaux programmes d'études supérieures ; et un projet de recherche interfacultaire qui donnera lieu à la création d'un réseau de leaders en environnement. Ces derniers agiront comme des moteurs de changement et veilleront à étendre le réseau de l'École au-delà de l'Université.

Grâce à un projet conjoint entre les Facultés des sciences de l'agriculture et de l'environnement, des arts, de génie, de droits et de sciences, l'École de l'environnement Bieler compte 18 membres du corps professoral nommés conjointement et 53 membres associés qui sont basés dans ces autres facultés. Cette diversité d'intérêts scientifiques permet à l'École de prendre une approche pleinement intégrée pour étudier des problèmes environnementaux complexes et interreliés. Au moyen de dialogues, de discussions et de débats interdisciplinaires, les étudiants parviennent à reconnaître les multiples perspectives à la base des menaces environnementales.

« Ayant mené une carrière étroitement liée à la terre, M. Bieler comprend que nous devons trouver des solutions aux préoccupations environnementales auxquelles nous faisons face, et il est convaincu que McGill a l'expertise pour le faire », a dit Frédéric Fabry, directeur de l'École de l'environnement Bieler. « Grâce à cet investissement majeur, nous pourrons donner une plus grande portée à notre enseignement, nos recherches et, ultimement, notre impact à l'échelle locale et planétaire. »

Pour sa part, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, a tenu à souligner l'importance de la recherche dans la construction de la nouvelle économie verte au Québec. « La recherche, surtout lorsqu'elle est menée dans une perspective interdisciplinaire et ouverte sur le monde, est la source de maintes solutions viables pour protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques. Au nom du gouvernement du Québec, je veux féliciter M. Marc Bieler pour ses réalisations et pour son engagement important en faveur de la recherche à l'Université McGill. Grâce à sa vision, l'École de l'environnement Bieler saura contribuer avec brio à un Québec plus vert, plus prospère et plus fier! »

« Les chercheurs canadiens qui s'attaquent aux questions difficiles et complexes liées au changement climatique jouent un rôle crucial en éclairant nos actions et en traçant la voie vers un avenir plus propre, a dit Jonathan Wilkinson, le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique. Félicitations à Marc Bieler, diplômé de McGill, et à l'Université McGill pour ce don important qui contribuera à stimuler la recherche, à favoriser l'innovation et à donner aux scientifiques les moyens de laisser un important héritage de recherche aux générations futures. »

Double diplômé de McGill, Marc Bieler donne annuellement à l'Université depuis 1964. En 2009, il a offert 1 million de dollars pour créer le programme de stages de la Famille Bieler à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement. Il a aussi été généreux de son temps et de ses connaissances, en tant que bénévole et membre de longue date du comité consultatif de la Faculté.

L'entrepreneur a fait ses 60 années de carrière dans une variété de secteurs agroalimentaires, notamment en élevage bovin, en pomiculture et en acériculture. Plusieurs de ces entreprises ont été lancées en partenariat avec son frère, également diplômé de McGill, Philippe Bieler, B. Ing. (1955). Sa réussite phénoménale, tant au Canada qu'aux États-Unis, a pris un tournant décisif lorsqu'il s'est lancé dans l'exploitation de canneberges en 1984. Aujourd'hui, l'entreprise Canneberges Bieler, située à Saint-Louis-de-Blandford à 100 km au sud de la ville de Québec, est le premier producteur de canneberges du pays avec une production sur 1 500 acres et une récolte annuelle de 40 millions de livres. En plus de sa cannebergière, Marc Bieler a dirigé une usine de transformation de canneberges, laquelle a été achetée par Ocean Spray Cranberries inc. en 2018.

« Depuis quatre générations, des membres de ma famille étudient à McGill. Cette université a joué un rôle crucial dans ma vie, admet Marc Bieler. Elle m'a permis de démarrer, et c'est là qu'est née ma passion pour l'agriculture, l'environnement et les aliments. Je crois fermement en McGill et je suis convaincu que cet investissement propulsera les importants travaux menés par l'École de l'environnement à des niveaux supérieurs d'excellence et motivera ultimement d'autres personnes à soutenir sa mission essentielle. »

Les dons philanthropiques, comme l'engagement de don de Marc et Marie Bieler, contribuent à Forgé par McGill : La campagne de notre troisième siècle, la collecte de fonds d'envergure de l'Université qui vise à amasser deux milliards de dollars pour soutenir ses grandes ambitions pour la recherche, la découverte et l'apprentissage.

L'Université McGill

Fondée en 1821, l'Université McGill accueille des étudiants, des professeurs et des employés d'exception de partout au Canada et du monde entier. Année après année, elle se classe parmi les meilleures universités du Canada et du monde. Établissement d'enseignement supérieur de renommée mondiale, l'Université McGill exerce ses activités de recherche dans deux campus, 11 facultés et 13 écoles professionnelles; elle compte 300 programmes d'études et au-delà de 40 000 étudiants, dont plus de 10 200 aux cycles supérieurs. Son adhésion au développement durable ne date pas d'hier : il remonte à des dizaines d'années et se déploie à l'échelle tant locale que planétaire. Comme en témoignent les énoncés de développement durable qu'elle a signés, l'Université souhaite contribuer à façonner un avenir où l'être humain pourra s'épanouir dans le respect de la planète.

