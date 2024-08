MONTRÉAL, le 26 août 2024 /CNW/ - L'Université McGill force ses professeur.e.s de droit à repartir en grève. Après avoir promis pendant plus de trois mois qu'elle allait tenir d'autres rencontres avec l'Association mcgillienne de professeur.e.s de droit (AMPD), la haute administration de McGill a renié sa parole, refusant de négocier de bonne foi avec son premier syndicat de professeur.e.s.

Les enjeux qui séparent le syndicat et McGill ne sont pas majeurs. Pourtant, McGill refuse de négocier. Elle cherche plutôt à faire révoquer l'accréditation de l'AMPD et se bat contre deux autres syndicats de professeurs, l'Association mcgillienne des professeur.e.s d'éducation et l'Association mcgilloise des professeur.e.s de la Faculté des arts.

McGill repousse la conclusion d'une convention collective afin d'invoquer son propre refus de négocier comme motif pour mettre fin au syndicat. Elle a sollicité un arbitrage obligatoire, mais si l'arbitrage peut être utile pour les conflits salariaux, il ne l'est pas pour protéger l'intérêt du corps professoral dans la conception et la mise en œuvre du programme de classe mondiale de la faculté de droit de McGill. « Ce qui nous préoccupe, c'est de savoir si ce sont les professeur.e.s - expert.e.s dans leur domaine - qui devraient décider du contenu du programme universitaire, ou bien les gestionnaires qui sont complètement détachés de l'enseignement », a déclaré Kirsten Anker, professeure de droit à McGill et vice-présidente de l'AMPD.

« La leçon que McGill nous a assénée », a noté Richard Janda, professeur de droit à McGill et secrétaire de l'AMPD, « est qu'à moins que nous soyons prêts - contre notre éducation et nos désirs - à mettre l'éducation des étudiants en danger, McGill ne répondra pas. »

McGill exige des étudiant.e.s qu'ils et elles paient leurs frais de scolarité avant le 30 août. « Plusieurs d'entre nous avons déménagé de très loin, quitté nos emplois, signé des baux, et on nous demande maintenant de payer des frais de scolarité pour un trimestre qui n'aura peut-être pas lieu. Il est choquant que McGill choisisse de ne pas participer aux négociations, alors qu'elle sait combien les étudiant.e.s ont investi, professionnellement et financièrement, pour faire partie de cette institution », a déclaré Kate Pundyk, une nouvelle étudiante en droit de McGill venant d'Angleterre.

SOURCE Association mcgillienne de professeur.e.s de droit (AMPD)

Pour de plus amples informations et pour toute demande d'entrevue, veuillez contacter : Ariane Aubin-Cadot, Cell.: 514-805-3715, [email protected]