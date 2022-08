Le don de 29 M$ est le plus important jamais fait à une faculté des sciences de l'éducation au Canada

MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Un don de 29 millions de dollars de l'entrepreneur Sylvan Adams, natif du Québec, servira d'assise à un projet passionnant pour le Département de kinésiologie et d'éducation physique de la Faculté des sciences de l'éducation de McGill. La nouvelle ère qui en découlera en recherche et découverte de premier plan dans le domaine des sciences du sport vise à long terme à améliorer la performance humaine d'élite et à promouvoir le bien-être tout au long de la vie. Outre de soutenir la science de la haute performance, le don de M. Adams favorise aussi l'adoption d'une nouvelle optique pour la recherche en matière de santé - qui privilégie l'apprentissage à partir de l'étude de la santé optimale, plutôt que de la maladie.

Le don financera la création de l'Institut de recherche Sylvan Adams en sciences du sport qui sera doté de laboratoires d'essai de pointe, de salles de formation, de bureaux de recherche et de salles de réunions. Les nouvelles installations avoisineront L'Institut-hôpital neurologique de Montréal et le gymnase Sir Arthur Currie Memorial sur l'avenue des Pins Ouest. Environ 24,4 M$ seront affectés à la construction des installations et à l'acquisition d'équipements, tandis que 4,6 M$ serviront à l'élaboration du programme de recherche des sciences du sport de l'Institut par la création de bourses de recherche, de conférences scientifiques, de bourses d'étudiants et d'échanges internationaux.

« Nous sommes très reconnaissants envers M. Sylvan Adams de son généreux soutien à la Faculté des sciences de l'éducation de McGill et à son Département de kinésiologie et d'éducation physique », a déclaré Suzanne Fortier, principale de McGill. « Nos chercheurs et nos étudiants pourront ouvrir de nouveaux horizons en éducation, en recherche et en pratique des sciences du sport, rehausser les performances des athlètes canadiens et enrichir notre compréhension de la santé humaine. »

L'institut privilégiera l'étude d'athlètes d'élite, à l'aide d'approches fondées sur des données probantes et les meilleures pratiques, du transfert de connaissances et d'innovations scientifiques. Ses chercheurs collaboreront avec des homologues d'autres établissements de premier plan, dont l'Institut des sports Sylvan Adams à l'Université de Tel-Aviv, établi en 2017.

« Je suis heureux d'apporter mon soutien aux activités de recherche à McGill en sciences du sport », a confié Sylvan Adams. « Comme ancien Montréalais, je suis très fier de pouvoir investir dans le bilan d'excellence en matière de recherche et de potentiel d'innovation de l'Université - et de contribuer à encourager une culture de collaboration entre McGill et l'Université de Tel-Aviv. »

