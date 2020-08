L'entreprise étend aussi à ses pâtés à Quart de livre son approvisionnement durable certifié par la Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD).

TORONTO, le 13 août 2020 /CNW/ - McDonald's du Canada revient à un approvisionnement en bœuf canadien à 100 % dès septembre 2020, mettant ainsi un terme à des ajustements d'approvisionnement temporaires annoncés fin avril dernier en raison de contraintes prévalant dans l'industrie. Depuis, McDonald's du Canada s'est approvisionnée le plus possible en bœuf canadien, soit à plus de 80 % en moyenne auprès de sources canadiennes et en complétant par du bœuf importé de fournisseurs de McDonald's préapprouvés.

McDonald's du Canada poursuit sa démarche de durabilité du bœuf en offrant des pâtés à Quart de livreMD dont une partie du bœuf (au moins 30 %) proviendra de fermes et de ranchs canadiens durables certifiés par la TRCBD d'ici septembre 2020.

McDonald's du Canada s'approvisionne à 100 % en bœuf canadien depuis 2003. Depuis fort longtemps, l'entreprise est une fervente ambassadrice de pratiques durables de l'industrie canadienne du bœuf. Avec ses franchisés, elle continuera à favoriser les progrès en matière de durabilité contribuant au traitement sans cruauté des animaux et profitant aux producteurs, aux éleveurs, aux collectivités et à la planète.

McDonald's du Canada demeure l'un des plus grands acheteurs de bœuf canadien en importance et est fière d'appuyer l'industrie du bœuf canadien. Au plus fort de la pandémie, l'entreprise a versé une contribution de 100 000 $ à la Canadian Cattlemen's Foundation pour soutenir l'enseignement et le perfectionnement de producteurs de demain par son programme destiné aux jeunes (Cattlemen's Young Leaders).

« Depuis près de deux décennies, nous tenons un engagement ferme de nous approvisionner en bœuf canadien. Nous tirons une très grande fierté du rôle que nous avons joué dans le soutien aux éleveurs et producteurs locaux, précisait Nicole Zeni, directrice senior de la Chaîne d'approvisionnement de McDonald's du Canada. En ces temps difficiles, notre capacité à revenir à un approvisionnement en bœuf canadien à 100 % est un véritable hommage à la résilience de l'industrie. »

À titre de membre fondatrice de la TRCBD en 2014, McDonald's du Canada a été la force motrice de l'élaboration des normes canadiennes en matière de durabilité du bœuf. La TRCBD est formée d'intervenants provenant des secteurs académiques, gouvernementaux, d'entreprises agroalimentaires, d'associations de producteurs, de transformateurs, de commerces du détail et de la restauration de même que d'ONG comme Canards Illimités Canada, le Fonds mondial pour la nature et Conservation de la nature Canada.

« La stabilité de l'approvisionnement en bœuf canadien est importante en ce qu'elle nous permet de poursuivre notre démarche de durabilité, déclarait Jeffrey Fitzpatrick-Stilwell, responsable de la Durabilité et de l'Agriculture chez McDonald's du Canada. Offrir des pâtés à Quart de livre faits de bœuf provenant de fermes et de ranchs certifiés par la TRCDB est un autre jalon de notre parcours visant à offrir à nos clients des produits socialement responsables, économiquement viables et écoresponsables. »

FAITS :

McDonald's s'approvisionne à 100 % en bœuf canadien pour ses pâtés de bœuf auprès de ranchs et de fermes principalement situés en Alberta et en Saskatchewan .

et en . Les pâtés de bœuf de McDonald's ne contiennent aucun additif, arôme, ni agent de conservation artificiels et sont entièrement produits au Canada .

. En septembre 2020, une partie du bœuf (au moins 30 %) composant nos pâtés de bœuf à Quart de livre proviendra de fermes et de ranchs durables certifiés par la TRCBD.

L'emploi par McDonald's de la certification de la TRCBD pour la durabilité du bœuf se fonde sur un système reconnu mondialement selon lequel au moins 30 % du bœuf de la chaîne d'approvisionnement provient de fermes et de ranchs certifiés par la TRCBD et est traçable à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement certifiée.

En 2018, McDonald's du Canada est devenue la première entreprise à apposer la marque de certification de la TRCBD sur les emballages de ses sandwichs Angus. De plus, l'entreprise mondiale McDonald's annonçait une nouvelle politique mondiale sur l'utilisation des antibiotiques dans la production du bœuf.

Pendant la période temporaire d'importation de bœuf en 2020, McDonald's du Canada s'est approvisionnée en bœuf des États-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et d' Irlande pour compléter son approvisionnement en bœuf canadien.

