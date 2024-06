Deux nouveaux Mélanges McCain incroyables offrent aux gens plus de façons de savourer ce plat d'accompagnement qui plaît à tous, prêt comme toujours en seulement 16 minutes

Le chef Susur Lee poursuit son partenariat avec McCain afin de souligner l'importance des repas en famille

TORONTO, le 25 juin 2024 /CNW/ - McCain Foods (Canada) (« McCain ») se réjouit d'élargir sa gamme de produits avec deux nouveaux Mélanges McCain. Ces deux produits - Style mexicain et Paprika fumé et poivre - se composent de pommes de terre et de légumes croquants délicieusement assaisonnés et s'ajoutent aux Mélanges originaux favoris, tous prêts en 16 minutes dans la friteuse ou au four.

MCCAIN FOODS PROPOSE DE NOUVELLES FAÇONS DE SAVOURER LES LÉGUMES AVEC LES NOUVEAUX MÉLANGES MCCAIN (Groupe CNW/McCain Foods (Canada))

« Dans notre société actuelle au rythme effréné, les familles jonglent avec plusieurs responsabilités - travail, école, activités parascolaires, tâches ménagères », souligne Mike Embir, directeur du marketing chez McCain. « Tout en rivalisant d'innovation dans cette catégorie, nous avons cherché à élargir notre gamme de Mélanges afin de continuer à répondre au besoin des consommateurs en plats rapides et sains qui plaisent à tout le monde, et ainsi de donner plus de temps en famille. »

S'appuyant sur son partenariat de lancement des Mélanges en 2023 avec Susur Lee, McCain est fière de poursuivre cette collaboration avec le chef et son fils Jet Bent-Lee, afin de souligner l'importance des liens familiaux à l'heure des repas. Susur et Jet se sont intéressés aux nouveaux Mélanges dans le but de créer une recette unique ainsi que du contenu engageant pour les médias sociaux dans le cadre de cette campagne. Ils ont mis de l'avant la joie de cuisiner en famille et la rapidité de préparation et la polyvalence de ces produits McCain.

« Je cherche toujours à explorer de nouvelles façons d'ajouter de la saveur à mes plats et à trouver mon prochain ingrédient préféré, surtout si cela me permet de passer du temps avec mon fils », a indiqué Susur Lee, chef canadien du restaurant Lee et père de trois enfants. « Les Mélanges McCain font partie de mes favoris parce qu'avec quatre choix, ils offrent des possibilités inexplorées de création et de personnalisation, garantissant la satisfaction de tous les membres de la famille. »

La gamme de Mélanges McCain est maintenant vendue dans toutes les grandes épiceries du Canada et propose quatre produits uniques et délicieux :

* NOUVEAU * Paprika fumé et poivre - un mélange délicieux de pommes de terre rôties, de carottes, de patates douces, de pois chiches et d'edamames écossés, assaisonné de paprika fumé et de poivre noir.





un mélange délicieux de pommes de terre rôties, de carottes, de patates douces, de pois chiches et d'edamames écossés, assaisonné de paprika fumé et de poivre noir. * NOUVEAU * Style mexicain - un mélange délicieux de pommes de terre rôties, de maïs, de haricots noirs et de poivrons rouges et verts, assaisonné de lime et de piment.





- un mélange délicieux de pommes de terre rôties, de maïs, de haricots noirs et de poivrons rouges et verts, assaisonné de lime et de piment. Pommes de terre rôties et légumes à l'italienne - un mélange de pommes de terre rouges rôties, de haricots verts, de haricots jaunes et de poivrons rouges, parfaitement assaisonné d'ail et de romarin, comme plat d'accompagnement qui plaira à toute la famille avec tout repas.





un mélange de pommes de terre rouges rôties, de haricots verts, de haricots jaunes et de poivrons rouges, parfaitement assaisonné d'ail et de romarin, comme plat d'accompagnement qui plaira à toute la famille avec tout repas. Pommes de terre rôties et brocoli - un mélange pratique de pommes de terre rouges rôties et de brocoli tendre, parfaitement assaisonné d'ail, d'oignon, de sel de mer, d'épices et d'herbes, comme plat d'accompagnement qui plaira à tout le monde.

Pour obtenir plus d'informations sur les Mélanges et les autres produits McCain, visitez le site McCain.ca/fr.

À propos de McCain Foods (Canada)

McCain Foods (Canada) est la division canadienne de McCain Foods Limited, un leader international dans l'industrie des aliments surgelés. McCain Foods est le plus grand fabricant de produits divers de pommes de terre surgelées au monde. L'entreprise fabrique également d'autres produits de qualité, dont des amuse-gueules, des légumes et des desserts, que l'on trouve dans les restaurants et les commerces de détail de plus de 160 pays. Au Canada, elle dispose de sept sites de production et emploie environ 2 400 personnes. En plus de ses célèbres frites et produits divers de pommes de terre, la marque fabrique une vaste sélection de desserts, de collations et d'amuse-gueules surgelés.

Personne-ressource pour les médias: Natalie Berlingieri, [email protected]