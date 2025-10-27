McCain Foods présente le film Masala, un court-métrage éblouissant qui rend hommage au cinéma bollywoodien, pour marquer le lancement de deux nouveaux produits d'inspiration sud-asiatique

Inspiré par le mélange audacieux des saveurs, le film Masala de McCain est une célébration de la cuisine et de la culture sud-asiatique. Il s'agit aussi d'un hommage au genre cinématographique du même nom, un style bollywoodien qui mélange action, comédie, romance et drame pour donner un résultat grandiose.

L'histoire débute par un délicieux malentendu dans un marché très animé. Nos deux protagonistes, un vend des frites McCain et l'autre des épices masala, entrent soudainement en collision, déclenchant ainsi une aventure haute en saveurs.

L'équipe de McCain Canada a collaboré avec des partenaires de production sud-asiatiques et des membres de la communauté afin d'offrir une véritable expérience digne de Bollywood du début à la fin. Le tournage a eu lieu à Mumbai, en Inde, réunissant une équipe de talentueux artisans et techniciens de Bollywood. Le film a été réalisé par Nitin Menon, un réalisateur originaire de Mumbai, et met en vedette une grande distribution de danseurs et danseuses, d'acteurs et d'actrices professionnels. Les costumes sont signés Maxima Basu, une designer réputée de Bollywood, tandis que la chorégraphie a été créée par Longinus Fernandes, le célèbre chorégraphe derrière plusieurs des scènes de danse les plus mémorables du cinéma Bollywood, notamment celles du Pouilleux millionnaire (v.o.: Slumdog Millionaire).

Découvrez les frites Masala et les bouchées de patates au chili et à l'ail de McCain

Vous avez envie d'ajouter un peu de piquant à votre prochain repas? Ne cherchez pas plus loin. Les frites Masala de McCain sont préparées à partir de frites à coupe régulière de McCain, enrobées d'un savoureux mélange masala composé de chili, d'oignon, d'ail et de fenugrec. Pour une explosion de saveurs, essayez les bouchées de patates au chili et à l'ail de McCain, faites de croustillants cubes de pommes de terre assaisonnés de chili et d'ail. Faciles à préparer à la friteuse à air chaud ou au four, ces deux produits regorgent de saveurs d'inspiration sud-asiatique et sont parfaits pour ceux et celles qui veulent découvrir leur nouveau produit favori de McCain.

« En tant que chef de file mondial des produits préparés à base de pommes de terre, McCain sait que les frites rassemblent les gens de façon unique. Nous étendons maintenant ce lien à travers les cultures afin d'offrir aux Canadiens et Canadiennes des saveurs inspirées du monde entier », explique Matt Kohler, directeur général de la vente au détail au Canada chez McCain Foods. « Grâce à nos activités dans plus de 160 pays, nous pouvons mettre à profit des décennies d'expertise internationale pour offrir aux Canadiens et Canadiennes la même qualité et le même goût de confiance que des millions de consommateurs apprécient ailleurs dans le monde. »

Les frites Masala et les bouchées de patates au chili et à l'ail sont deux des produits McCain les plus populaires en Inde. L'équipe canadienne de McCain a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe indienne de McCain afin de recréer fidèlement les détails du produit et les saveurs originales, en s'appuyant sur les recettes et formules développées par McCain en Inde.

« Grâce à un vaste travail de recherche et développement, d'approvisionnement et de tests de goût, l'équipe canadienne de McCain est parvenue à recréer les saveurs de nos produits sud-asiatiques les plus populaires », explique Aditya Krishna, directeur des ventes et du marketing chez McCain Inde. « Que vous soyez au Canada ou en Inde, les frites Masala et les bouchées de patates au chili et à l'ail de McCain offrent les mêmes saveurs audacieuses et authentiques. »

Les nouvelles frites Masala et bouchées de patates au chili et à l'ail marquent le début d'une grande aventure culinaire visant à faire découvrir aux Canadiens et Canadiennes des saveurs inspirées des quatre coins du monde, grâce à la nouvelle gamme Saveurs du monde de McCain. Et ce n'est qu'un début : d'autres saveurs viendront s'ajouter bientôt.

Les frites Masala et les bouchées de patates au chili et à l'ail de McCain sont maintenant en vente chez les grands détaillants à travers le Canada. Visitez le mccain.ca/fr/masalamovie pour visionner l'expérience Bollywood complète.

