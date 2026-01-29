McCain annonce un partenariat avec Équipe Canada et lance une collaboration avec l'athlète olympique québécoise Laurence St-Germain

Pour souligner l'occasion, l'entreprise dévoile un message vidéo touchant mettant en vedette la skieuse québécoise Laurence St-Germain, membre d'Équipe Canada, et lance une campagne nationale rappelant aux Canadiens et Canadiennes que les moments olympiques en or ne sont pas réservés qu'aux podiums.

« Pizza, frites! » McCain offre des moments en or au parcours olympique de Laurence St-Germain

Le message montre Laurence à ses débuts en ski, alors qu'elle apprivoise son sport préféré aux côtés de son père, et qu'elle réussit à franchir une étape cruciale : le passage de la position « pizza » (en chasse-neige) à la position « frites » (en parallèle). On y voit l'athlète persévérer pendant des heures d'entraînement, entrecoupées de pauses frites méritées, jusqu'à son ascension vers les plus grandes pistes du monde.

« McCain a toujours su que ce sont parfois les moments les plus simples, comme partager une assiette de frites, qui rapprochent le plus les gens. Et les Jeux olympiques arrivent à créer ces moments qui rendent fiers et qui créent des liens », explique Mike Embir, directeur du marketing chez McCain Foods Canada. « En tant qu'entreprise canadienne, nous sommes très fiers de nous associer au Comité olympique canadien et d'encourager les gens d'un bout à l'autre du pays à soutenir les incroyables athlètes d'Équipe Canada, comme Laurence St-Germain. Laurence a réussi à passer des montagnes du Québec aux plus hauts sommets de Milan, et on sait que sa performance aux Jeux de 2026 sera un moment en or à vivre tous ensemble ».

Encourager nos athlètes, ça vaut de l'or

Pour accueillir les Jeux d'hiver, McCain lance une initiative nationale visant à aider les athlètes d'Équipe Canada à ressentir l'appui de tout le pays, même à des milliers de kilomètres de distance, en invitant les Canadiens et Canadiennes à se rassembler et à les encourager ensemble.

La marque lance donc sa Galerie d'or McCain, une plateforme numérique qui vise à créer la plus grande vague collective d'encouragement pour l'équipe canadienne en recueillant des vidéos, photos et autres messages de soutien provenant de partout au pays, qui resteront en ligne tout au long des Jeux, du 6 au 22 février. Chaque message contribuera à propager l'enthousiasme, à faire monter la motivation d'un cran et à renforcer le sentiment de fierté nationale.

Pour participer, vous n'avez qu'à publier votre message de soutien sur les réseaux sociaux et à identifier @McCainCanada. Les participants et participantes recevront un produit McCain gratuitement en guise de remerciement. Découvrez tous les messages d'encouragement de la galerie d'or sur cheerwithmccain.ca/fr. L'enthousiasme sera certainement au rendez-vous pour les Jeux de Milan-Cortina, et les amateurs et amatrices de frites McCain pourront vivre encore plus de moments en or aux Jeux d'été de 2028 à Los Angeles, alors que le partenariat entre McCain et Équipe Canada se poursuivra.

À propos de McCain Foods

McCain Foods Limited est une entreprise familiale fondée en 1957 à Florenceville, au Nouveau-Brunswick (Canada). Aujourd'hui, la société figure parmi les plus grands fabricants mondiaux de produits de pommes de terre surgelés et s'impose comme un leader des amuse-bouches et collations préparées. Ses produits sont présents dans les restaurants et points de vente de plus de 160 pays. Forte d'une présence mondiale en production, vente et gestion, l'entreprise emploie environ 22 000 personnes, compte 49 sites de production sur six continents, collabore avec 4 400 agriculteurs et réalise des ventes annuelles de plus de 16 milliards de dollars canadiens.

SOURCE McCain Foods

Pour toute demande média, contactez : Christina Avril-Dieudonné, Rethink RP, [email protected]