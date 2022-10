MAYBELLINE NY LANCE UNE FORMATION GRATUITE EN SANTÉ MENTALE DANS LES COLLÈGES

« Chez Maybelline, nous pensons que la santé mentale est synonyme de bonne santé, mais nous savons aussi que lorsque les individus sont en difficulté, ils se tournent d'abord vers celles et ceux en qui ils ont confiance. Nous avons créé un programme afin de mettre un soutien individuel en matière de santé mentale à la disposition de tout le monde. Nous pensons que grâce à Brave Talk, un plus grand nombre de personnes se sentiront écoutées et soutenues, et seront conscientes des ressources à leur disposition, a déclaré Trisha Ayyagari, présidente de la marque Maybelline New York Worldwide. Nous croyons fermement que personne ne devrait avoir à lutter seul(e). »

Brave Talk s'appuie sur le programme Brave Together de la plus grande marque internationale de cosmétiques lancé en 2020, dans le but de participer à la lutte contre la stigmatisation de l'anxiété et de la dépression dans le monde et de rendre le soutien individuel accessible à tous et à toutes, en partenariat avec des organismes à but non lucratif du secteur de la santé mentale à l'échelle internationale. L'objectif de Brave Together est d'offrir un soutien individuel à un million de personnes et de faire don de la somme de 10 millions de dollars pour des causes liées à la santé mentale d'ici 2025.

QU'EST-CE QUE BRAVE TALK?

Créée en partenariat avec les experts cliniques de JED, Brave Talk est une formation gratuite axée sur des scénarios de 90 minutes et conçue pour être dispensée par le personnel des collèges, qui enseignera aux étudiant(e)s la façon de repérer les signes indiquant qu'une personne est en difficulté, de lui apporter un soutien et de la mettre en relation avec les services d'aide adéquats. L'objectif de Brave Talks est de bâtir une culture grâce à laquelle les étudiant(e)s peuvent se sentir écouté(e)s et pris(e) en charge.

« Chez JED, nous pensons que la création d'une culture de prise en charge des jeunes adultes protège leur santé mentale. Brave Talk permettra d'amorcer des conversations extrêmement utiles sur la santé mentale sur les campus collégiaux, tout en encourageant les étudiant(e)s à prendre soin non seulement de leur propre bien-être émotionnel, mais aussi à prendre soin les uns des autres, a déclaré John MacPhee, chef de la direction de JED. Plus que jamais, il est important de mettre ces types de ressources à la disposition des étudiant(e)s de collège, et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Maybelline. Nous les remercions également pour leur engagement à éliminer les obstacles à l'accès aux soins de santé mentale. »

Le contenu de Brave Talk est mémorisable et comporte des « Brave Steps » (étapes courageuses) afin de permettre à tout le monde de se souvenir de la façon d'amorcer une conversation avec un proche.

Maybelline lancera le projet pilote Brave Talk ce mois-ci à l'Université de New York, puis dans le programme S Jay Levy Fellowship for Future Leaders du City College of New York et au Queens College, ainsi qu'à l'interne avec les employé(e)s de Maybelline NY et du groupe L'Oréal. En 2023, la formation sera proposée gratuitement à tous les collèges des États-Unis et du monde entier.

Si votre collège souhaite en savoir plus sur Brave Talk, veuillez envoyer un courriel à l'adresse [email protected] .

À propos de Maybelline New York

Distribuant ses produits dans plus de 120 pays, Maybelline New York est la plus grande marque de cosmétiques au monde. Alliant des formules à la fine pointe de la technologie à son expertise des tendances, Maybelline New York a pour mission d'offrir des produits cosmétiques d'inspiration urbaine innovants, accessibles et faciles d'utilisation. En 2020, Maybelline a lancé Brave Together, un programme de lutte durable contre l'anxiété et la dépression visant à permettre à chacun de trouver la force d'affronter le monde qui l'entoure. Offrant un soutien individuel essentiel, une plateforme d'information en ligne et divers programmes destinés à déstigmatiser les enjeux de santé mentale, Brave Together s'est engagé à donner 10 millions de dollars à des organisations internationales et locales au cours des cinq prochaines années. Pour en savoir plus, visitez les sites www.maybelline.com ou www.maybelline.com/bravetogether.com.

À propos de JED

JED est une organisation sans but lucratif visant à protéger la santé émotionnelle et à prévenir le suicide chez les adolescents et les jeunes adultes de notre pays. Nous établissons des partenariats avec les écoles secondaires et les collèges pour renforcer leurs programmes et leurs systèmes axés sur la santé mentale des élèves, la lutte contre la toxicomanie et la prévention du suicide. Nous donnons aux adolescents et aux jeunes adultes les compétences et les connaissances nécessaires afin de leur permettre de s'aider eux-mêmes et d'aider les autres. Nous encourageons la sensibilisation, la compréhension et l'action communautaires en matière de santé mentale chez les jeunes adultes.

* Source : Healthy Minds Study Fall 2020 Data Report (Étude sur la santé mentale - Rapport de données de l'automne 2020)

