NEW YORK, 28 septembre 2023 /CNW/ - Maybelline New York s'est aventurée dans le monde virtuel de Roblox, séduisant un nouveau public d'adeptes du maquillage. Grâce à un partenariat avec Splash, la marque a lancé une campagne de 360 marques ciblant spécifiquement la communauté musicale dynamique de Roblox.

Dans le monde virtuel de Roblox, Maybelline offre des styles de maquillage virtuels, des mini-jeux et de la musique exclusive, créant une expérience immersive qui favorise l'expression personnelle, une valeur fondamentale pour Maybelline New York.

Emily Arkells, vice-présidente du numérique chez Maybelline New York, a déclaré : « En tant que marque leader du maquillage dans l'espace numérique, Maybelline s'engage à offrir aux consommateurs des expériences nouvelles et passionnantes favorisant l'expression personnelle. Notre partenariat avec Splash sur Roblox nous permet d'intégrer harmonieusement nos produits dans un monde interactif. Grâce à une gamme diversifiée de styles de maquillage virtuels créés par des artistes talentueux du maquillage et de la 3D, les utilisateurs peuvent désormais expérimenter différents styles et expressions dans le monde virtuel de Roblox grâce au jeu musical Splash. Cette collaboration s'harmonise parfaitement avec les valeurs fondamentales de Maybelline New York, à savoir l'expression de soi, le jeu et l'autonomisation, rendant l'expression de soi accessible à tous, peu importe l'endroit où les utilisateurs interagissent avec notre marque. »

La campagne « Makeup Your Mix » de Maybelline invite les utilisateurs de Roblox à vivre des expériences captivantes, notamment dans le salon Maybelline New York et dans la Graffiti Room. Ces espaces virtuels offrent aux utilisateurs des occasions passionnantes de libérer leur créativité en expérimentant une vaste gamme de produits Maybelline. Par exemple, les utilisateurs peuvent se servir de l'encre à lèvre Vinyl Ink et du mascara Falsies Surreal pour peindre des graffitis. La campagne a été l'occasion de lancer six maquillages uniques, mettant en vedette des franchises populaires de Maybelline comme les rouges à lèvres SuperStay Vinyl Ink et SuperStay Matte Ink, ainsi que des innovations comme le mascara Falsies Surreal et l'ombre à paupières Color Tattoo. Que les utilisateurs recherchent une allure audacieuse et subversive ou un style plus subtil et naturel, notre plateforme virtuelle offre une pléthore d'options et de sources d'inspiration.

Richard Slatter, responsable des partenariats chez Splash, est fier de la collaboration entre Maybelline, Super League Enterprises, United Talent Agency, Roblox et Splash qui a mené à cette activation. « L'équipe a apporté son meilleur jeu à la table à l'occasion de cette activation. Je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli ensemble, et notre communauté raffole du résultat! Les joueurs de Splash, qui sont de jeunes gens créatifs, sont hautement engagés, et nous aimerions travailler avec davantage de marques pour essayer de rejoindre ce public, non seulement avec Roblox, mais également par l'intermédiaire de nos autres produits. »

Maybelline reconnaît le pouvoir de la musique en tant que plateforme pour la créativité personnelle et l'individualité. Dans le même ordre d'idées, la marque s'est associée au DJ virtuel Kai pour lancer son dernier titre, « Fantasy ». Les utilisateurs ont la possibilité de remixer la chanson jusqu'au 28 septembre et de participer à la fête d'écoute de Kai. Grâce à la ludification et aux activations de marque, les utilisateurs peuvent gagner et collectionner toute une gamme de marchandises et de vêtements Maybelline.

Cette campagne interactive permet aux utilisateurs de se plonger dans le monde virtuel Makeup Your Mix de Maybelline sur Roblox, où la créativité n'a pas de limites.

Maybelline New York est l'une des plus grandes marques de cosmétiques au monde, présente dans plus de 120 pays et qui touche 33 millions de consommateurs grâce à son rouge à lèvres emblématique longue tenue (Matte Ink). Depuis 2017, le fond de teint Fit Me, qui est le produit à succès de la marque, est offert en 40 teintes pour s'assurer que tout le monde partout peut trouver la teinte, la texture et le ton parfaits (97 % des acheteurs ont trouvé leur fond de teint parfait au cours d'une étude consommateurs!). Maybelline New York s'est engagée à donner à tous la confiance nécessaire pour poursuivre leurs rêves au moyen de produits accessibles, inclusifs et faciles à utiliser.

Splash est à l'avant-garde de l'innovation en matière de jeux vidéo et de musique générée par l'intelligence artificielle depuis 2017. Avec sa gamme de produits qui ont connu un grand succès sur le marché, dont le populaire jeu de Roblox « Splash », l'application mobile de DJ « Splash Music & Beatmaker » et le générateur de texte-musique basé sur l'IA, « Splash Pro ». Splash continue de révolutionner l'industrie de la musique et vise à rendre la création musicale plus rapide, plus facile et plus amusante que jamais.

