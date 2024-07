Maxime Plante, finaliste dans la région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine au concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence!

CAPLAN, QC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que M. Maxime Plante, de la Ferme M & M S.E.N.C., à Bonaventure, est finaliste au concours 2024 Tournez-vous vers l'excellence! Il a été sélectionné parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneur, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

Citation

« Je tiens à féliciter Maxime Plante qui s'est qualifié comme finaliste! Dans le cadre de ce concours, qui met en lumière des personnalités se distinguant par leur expertise et leurs bonnes pratiques dans le domaine, cet entrepreneur agricole a brillé par son leadership et ses compétences de gestionnaire. Bravo, Maxime, pour votre parcours impressionnant! »

M. Benoit Rioux, directeur régional à La Financière agricole du Québec

À propos de Maxime Plante

Ferme M & M S.E.N.C., Bonaventure

« J'aime l'agriculture et mon but est d'en vivre. J'applique tous les outils au bon moment, je m'adapte en permanence et je reste ouvert aux possibilités ».

C'est au cours de ses études collégiales en gestion et exploitation d'entreprises agricoles que Maxime développe son côté entrepreneurial. Il décide de sauter à pieds joints dans l'aventure en achetant une ferme bovine avec sa conjointe et en démarrant la ferme laitière en 2021. Les anciennes installations ont alors fait place à de nouvelles, qui sont davantage adaptées à ses besoins. De nombreux travaux ont été effectués dont une stabulation libre. Sa visée première est de produire du lait de qualité en respectant les normes de bien-être animal.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 20 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Des prix totalisant 13 000 $ seront remis : Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $. Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable. Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 19 éditions, ce concours a permis à plus de 460 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant plus de 210 000 $.

Liens connexes

Portrait des 10 finalistes - concours Tournez-vous vers l'excellence!

Page Facebook de la FADQ

Information :

Benoit Rioux

Directeur régional

Centre de services de Rimouski-Caplan

Téléphone : (418) 727-3756, poste 3712

SOURCE La Financière agricole du Québec