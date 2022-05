UNE PREMIÈRE SOIRÉE CANADIENNE SIGNÉE MAXIM LORS DU GRAND PRIX

MONTRÉAL, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - Réputée pour sa vie nocturne électrisante et ses festivals de renommée inter-nationale, Montréal s'apprête à accueillir le tout premier événement MAXIM pendant la fin de semaine du Grand Prix. T-Pain et Wyclef Jean ne sont que quelques-uns des artistes qui se produiront lors de cette soirée étoilée qui aura lieu le samedi 18 juin, à la prestigieuse Gare Windsor située au 1160, avenue des Canadiens-de-Montréal. Visitez le maximgrandprixparty.com pour obtenir des billets et de plus amples informations.

QU'EST-CE QU'UN ÉVÉNEMENT MAXIM ?

Artistes confirmés (Groupe CNW/JPM Solutions Marketing Inc.)

MAXIM est réputé pour réunir des personnes influentes lors de ses événements glamour à des moments clés du sport, de la musique et du divertissement. Les événements MAXIM ont eu lieu dans des villes telles que Los Angeles, Las Vegas et Miami, pour n'en citer que quelques-unes. Que ce soit lors de leurs soirées annuelles Hot 100, Halloween ou Big Game, les invités de MAXIM ont fait la fête avec certaines des plus grandes vedettes du monde comme 50 Cent, The Chainsmokers, Heidi Klum, Ludacris et Cardi B.

MAXIM GRAND PRIX PARTY sera le premier du genre à Montréal. Assistez à la plus grande fête de la fin de semaine du Grand Prix et soyez parmi les premiers à vivre cette expérience VIP tapis rouge : les billets seront officiellement mis en vente dès le mercredi 4 mai à midi, heure de l'Est. Cette soirée exclusive est limitée à seulement 3 000 invités !

La Gare Windsor sera transformée en zones de fête au thème de la course, comme la Pitlane, le Paddock et le Parc Fermé, avec notamment des spectacles en direct, des numéros de cirque, des salons VIP, le tout entouré de célébrités, de mannequins et d'athlètes. Notre célèbre mannequin et influenceuse, Kim Bruneau, animera la soirée A-list avec les artistes internationaux confirmés suivants : Frank Walker, Kim Lee, Juicy M et l'artiste montréalais DJ Domeno qui se joindront à T-Pain et Wyclef Jean. Plusieurs autres personnalités seront annoncées prochainement. Les organisateurs ont créé une programmation digne d'un festival pour cet événement exceptionnel.

Faites partie de la première édition du MAXIM GRAND PRIX PARTY et achetez vos billets dès maintenant !

Quoi : MAXIM GRAND PRIX PARTY

Quand : Le samedi 18 juin 2022

Heure : De 20 h à 3 h

Où : Gare Windsor située au 1160, avenue des Canadiens-de-Montréal

Billets : En vente le mercredi 4 mai à midi - maximgrandprixparty.com

À PROPOS DES ARTISTES

SOURCE JPM Solutions Marketing Inc.

Renseignements: Pour plus d'informations, ou pour demander une entrevue, veuillez contacter : Laurraine Leblanc, Relations publiques et communications, JPM Marketing Solutions, 438 875-6543, [email protected]; Karine Delage, Relations avec les médias, Karyzma Agency, 416 876-3329,[email protected]