Maxi maintient sa politique Imbattable. Point final.

Dans une période où rien n'est certain, Maxi continue d'aider les Québécois à économiser grâce à son programme d'égalisation des prix

MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW/ - Devant l'ampleur de la pandémie et les bouleversements qui en découlent, Maxi tient à confirmer sa position de leader en matière de bas prix dans le secteur alimentaire et annonce qu'elle compte maintenir sa politique d'égalisation des prix. Les derniers mois ont été la preuve que tout peut basculer rapidement. C'est dans cette optique que Maxi veut, encore une fois, rappeler sa volonté de faire équipe avec les Québécois en les soutenant au quotidien, toute l'année, pandémie ou non. La bannière Maxi est reconnue pour offrir des bas prix en tout temps, et elle entend mettre tout en œuvre pour tenir cette promesse.

« Dans des moments aussi difficiles que ceux que nous traversons actuellement, on doit faire preuve de solidarité et de soutien. Pour Maxi, aider les consommateurs québécois, ça passe par une offre de produits de qualité au meilleur prix possible! », affirme Patrick Blanchette, Vice-président, Exploitation, pour la bannière Maxi.

Imbattable. Point final.

Maxi tient à rassurer ses clients : sa politique d'égalisation des prix est là pour rester. Lancé en 2012, ce programme au nom éloquent, « Imbattable. Point final. », a comme objectif d'offrir aux Québécois les meilleurs prix sur des centaines d'articles chaque semaine. Cela signifie que si une bannière concurrente vend un article identique à un prix inférieur, Maxi égalera ce prix1, sur simple présentation d'une preuve. Depuis son lancement, le programme Imbattable fait économiser plusieurs millions de dollars par année aux Québécois. Ce programme est appliqué dans l'ensemble des 114 magasins Maxi à travers le Québec afin d'offrir les meilleurs prix à nos millions de clients qui franchissent le seuil de l'épicerie chaque semaine.

Une offre globale

En plus de ses bas prix offerts à l'année, de ses nombreuses promotions et de sa politique Imbattable, la bannière à escompte offre également à ses clients un programme de récompenses parmi les plus avantageux et les plus appréciés, soit PC Optimum. Ce programme fait d'ailleurs l'objet de la toute dernière campagne publicitaire de Maxi mettant en vedette l'humoriste Martin Matte. PC Optimum favorise les économies en permettant aux consommateurs d'accumuler des points échangeables contre de l'épicerie gratuite grâce à des offres personnalisées selon les habitudes d'achat, mais aussi avec des offres en magasins et en circulaire. De plus, les membres PC Optimum ont aussi accès à un prix « membre » exclusif sur certains items. Les clients de Maxi peuvent également se procurer la carte Mastercard Services financiers le Choix du Président, ou encore adhérer au tout nouveau compte bancaire sans frais PC Argent, qui permettent d'accumuler encore plus rapidement des points PC Optimum échangeables contre de l'épicerie gratuite.

À propos de Maxi

La bannière Maxi est membre du groupe Loblaw, Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinement, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 magasins d'alimentation, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans plus de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et plus de 500 magasins de Loblaw; ses services bancaires offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et trois des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

