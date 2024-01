IRVINE, Californie, 26 janvier 2024 /CNW/ - MAXHUB, leader mondial des communications intégrées et des solutions d'affichage, annonce aujourd'hui que sa trousse XCore et deux périphériques UC ont été certifiés pour Microsoft Teams. La trousse XCore de MAXHUB d'entrée de gamme vise à mettre à niveau les petites et moyennes salles PAP vers des Salles Microsoft Teams entièrement certifiées avec une rentabilité optimale et à améliorer l'expérience des équipes et collaborations hybrides.

Série XT de MAXHUB pour les Salles Microsoft Teams

La série XT de MAXHUB comprend la trousse XCore, ainsi que d'autres faisceaux et périphériques. La série XT offre une solution complète de Salles Teams, avec une trousse de console, des options de caméra, un poste téléphonique à haut-parleur et des choix d'affichage en option, ce qui facilite la conversion de vos salles de réunion PAP.

Darren Lin, chef de la direction de MAXHUB US, a déclaré : « Nous voulons encourager l'inspiration et des relations fructueuses. L'abordabilité remarquable de la trousse Xcore de MAXHUB est le résultat direct de notre position unique en tant que seul fournisseur de solutions sur le marché qui offre une gamme complète de produits de communication unifiée, d'affichage et de panneaux plats interactifs développés à l'interne. Notre vaste expérience de 19 ans en recherche et développement, jumelée à nos solides capacités de gestion de la chaîne d'approvisionnement, réduit considérablement les obstacles à l'accès aux Salles Microsoft Teams. »

La trousse XCore de MAXHUB transforme les salles PAP en Salles Microsoft Teams

La trousse Xcore de MAXHUB, composée de l'unité de calcul et de la console, offre la solution idéale pour la mise à niveau des salles PAP en Salles Teams, en particulier pour les petites et moyennes salles.

La trousse assure une intégration transparente avec les systèmes de salle de réunion existants et les configurations PAP, ce qui simplifie l'installation tout en protégeant les anciens investissements. Grâce à l'écran 21:9 MAXHUB de 105 pouces, les utilisateurs peuvent effectuer une transition sans effort vers une expérience plus immersive. Si un affichage 16:9 est requis, MAXHUB propose les écrans de la série CMA, avec des tailles allant de 43 à 98 pouces.

Autres caractéristiques de la trousse XCore :

Le module de calcul Windows est équipé du processeur Core TM Intel ® de 12e génération avec TPM 2.0 pour un environnement de réunion robuste et sécurisé.

La console tactile est dotée d'un écran tactile Full HD de 10,1 pouces avec antiglare qui offre une expérience de collaboration et de gestion intuitive.

Un système de câbles USB-C permet de connecter facilement l'écran frontal et les périphériques USB existants.

Intégration harmonieuse avec MAXHUB et l'écosystème de périphériques de salle de réunion, ainsi qu'avec les autres systèmes de salle de réunion existants.

Garantie de 3 ans et soutien local.

La série XT de MAXHUB simplifie l'achat et le déploiement

La série XT de MAXHUB constitue un choix optimal pour les espaces de réunion hybrides, s'intégrant parfaitement aux Salles Microsoft Teams. Dotée d'une vaste gamme de produits comprenant des trousses de console, des périphériques et une gamme d'options d'affichage de pointe, la série XT offre une solution polyvalente pour améliorer vos efforts de collaboration et libérer un potentiel illimité.

S'appuyant sur la trousse XCore, la trousse certifiée pour Microsoft Teams XT10-VB de MAXHUB regroupe la barre vidéo intégrée UC S07 de MAXHUB, avec un déploiement simplifié d'un câble de première ligne et une extensibilité remarquable. La trousse XT10-WS, qui associe le poste téléphonique à haut-parleur UC BM35 à la caméra intelligente UC W31, répond aux divers besoins audio et vidéo des participants. En plus des choix de trousses, MAXHUB offre d'abondants périphériques audio et vidéo, ainsi que divers affichages commerciaux de différentes tailles et de différents rapports, s'intégrant facilement à l'équipement de salle de réunion existant, et permettant aux utilisateurs de personnaliser facilement leur configuration en fonction de leurs besoins particuliers.

L'engagement de MAXHUB à fournir une gamme complète de solutions pour les espaces de réunion modernes va au-delà du simple matériel. Avec la série XT de MAXHUB, les utilisateurs bénéficient non seulement d'appareils de pointe, mais également d'un guichet unique pour tous leurs besoins en salle de réunion. Grâce à sa gamme complète, MAXHUB continue d'habiliter les organisations grâce à des solutions de réunions transparentes, efficaces et novatrices.

Pour en savoir plus sur les produits MAXHUB pour les Salles Microsoft Teams, visitez https://www.maxhub.com/en/xt-series/.

À propos de MAXHUB

MAXHUB est un leader mondial des solutions de communication et d'affichage intégrées. MAXHUB offre une gamme variée de solutions de collaboration intégrées couvrant les trois scénarios clés : les affaires, la formation et l'affichage. Nous aspirons à créer un carrefour technologique où l'inspiration a la liberté de se transformer en relations fructueuses.

Pour en savoir plus sur MAXHUB, visitez www.maxhub.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2326841/MAXHUB_XT_Series_for_Microsoft_Teams_Rooms.jpg

SOURCE MAXHUB

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yanjin Lv, [email protected]