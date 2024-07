Le gouvernement avait forcé le fondateur de Noosphere à vendre son contrôle sur Firefly Aerospace

WASHINGTON, 9 juillet 2024 /CNW/ - Noosphere Venture Partners a annoncé aujourd'hui que le gouvernement américain a libéré M. Max Polyakov et ses entreprises connexes de toutes les conditions qui leur ont été imposées à la veille de l'invasion russe de l'Ukraine.

Au début de 2022, le Committee on Foreign Investment in the United States, de concert avec le département de l'Aviation des États-Unis, a exigé que Noosphere et Polyakov se départissent de toute leur propriété dans Firefly Aerospace : Fabricant de fusées basé au Texas dans lequel Polyakov a investi plus de 200 millions de dollars et s'est intégré à une entreprise évaluée à plus d'un milliard de dollars.

À l'époque, le gouvernement a décidé que la propriété de Firefly par Noosphere constituait une menace potentielle à la sécurité nationale. Polyakov a fortement contesté le fait que lui ou ses entreprises représentaient une menace à la sécurité nationale des États-Unis, mais s'est conformé au décret de cession afin d'éliminer les préoccupations du gouvernement et de préserver Firefly.

Dans une lettre adressée à Noosphere le 31 mai 2024, le département du Trésor des États-Unis a confirmé que l'entreprise et Polyakov sont libérés de toutes les conditions et obligations que le gouvernement a imposées le 28 février 2022. Le département de l'Aviation des États-Unis avait communiqué la même chose le 8 avril 2022.

Ces communiqués du gouvernement américain permettent maintenant à Noosphere et à Polyakov d'investir de nouveau dans l'industrie américaine de l'espace et de la défense, sous réserve, le cas échéant, des approbations gouvernementales standard. Polyakov a déclaré publiquement son objectif de développer des partenariats plus solides entre l'Ukraine et les États-Unis dans les domaines de la technologie spatiale, du matériel et des talents - le succès de Firefly Alpha en est un excellent exemple.

