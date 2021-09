SÉOUL, Corée du Sud, 8 septembre 2021 /CNW/ - MAX!, un produit de prêt standard non subventionné offert par Hyundai Capital Canada (HCCA), a été bien reçu par les concessionnaires Hyundai et Kia du Canada.

HCCA, le partenaire de services financiers captifs des marques Hyundai, Kia et Genesis au Canada, a déclaré que les contrats de prêts entièrement financés MAX! étaient 10 fois plus importants en juillet 2021 qu'en février 2021, lorsque le produit a été lancé. La part de marché de MAX! a augmenté de 4,5 fois au cours de cette même période.

HCCA a lancé MAX! en tant que composante clé de sa stratégie globale visant à améliorer la compétitivité des offres de produits financiers, à accroître la couverture des produits et à améliorer la rentabilité. La conception et la mise en œuvre du produit ont été réalisées en interne et promues au sein du réseau de concessionnaires Hyundai et Kia par son personnel de vente sur le terrain dévoué. Offrant un financement d'une durée maximale de 96 mois, combiné à un taux d'intérêt attrayant pour les clients et à des frais de recommandation des concessionnaires, le produit s'est taillé une solide place dans le secteur des prêts automobiles au Canada.

« Grâce à la conception de produits concurrentiels et à l'intégration des commentaires de nos partenaires concessionnaires, nous avons été en mesure d'attirer un bon volume et une bonne qualité de crédit avec le produit MAX! Cela a généré un rendement financier positif combiné à des gains d'efficacité en matière de souscription grâce à une meilleure autoévaluation, ce qui se traduit par une meilleure expérience pour les clients et les concessionnaires », a déclaré Mark Di Donato, chef des ventes à HCCA.

HCCA a été créée en 2014 en tant que fournisseur exclusif de crédit-bail automobile pour les marques Hyundai, Kia et Genesis et leurs quelque 450 concessionnaires autorisés au Canada sous leurs noms commerciaux : Hyundai Motor Finance, Kia Finance et Genesis Finance. Depuis, l'entreprise a élargi sa gamme de produits pour inclure le financement subventionné de nouveaux véhicules et offre maintenant un produit concurrentiel non subventionné de prêt de véhicules neufs et d'occasion à un large éventail de clients, avec le lancement de MAX!

HCCA a consolidé sa position en tant que chef de file du financement automobile au Canada. L'actif de prêt de l'entreprise a augmenté de 272 %, passant de 0,5 milliard de dollars canadiens à la fin de 2019 à 1,9 milliard de dollars canadiens en juillet 2021. Ses actifs financiers s'élevaient à 4 milliards de dollars canadiens en juillet de cette année, en hausse de 90 % par rapport à l'année précédente. En juillet 2021, la société affichait un taux de pénétration du crédit-bail et du financement record.

À propos de Hyundai Capital Canada

Hyundai Capital Canada (HCCA), créée en 2014, est une filiale de services financiers du Hyundai Motor Group. HCCA, dont le siège social est situé à Toronto, offre actuellement une variété de produits de financement automobile personnalisés à des concessionnaires du pays (450 au total) et à des clients de partout au Canada sous les marques Hyundai Motor Finance, Kia Finance et Genesis Finance.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1343103/Logo.jpg

SOURCE Hyundai Capital

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Youngjin, Hah, [email protected], +82-2-3150-8029