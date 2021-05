Mauricie-Centre-du-Québec-Lanaudière - Bilan de l'opération Crépuscule - 47 individus condamnés à des amendes totalisant 286 420 $

SHAWINIGAN, QC, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) rend publique la liste des individus qui devront payer des amendes totalisant 286 420 $ pour différentes infractions, principalement à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, commises sur le territoire de la Mauricie.

Rappelons que l'opération Crépuscule s'est déroulée le 23 novembre 2016 après une longue enquête et à la suite de plusieurs signalements et renseignements reçus des citoyens. Le démantèlement de ce réseau de braconnage qui impliquait une cinquantaine d'individus a nécessité la participation de 170 agents de protection de la faune, qui ont effectué plus de 30 perquisitions. Il s'agit d'une importante opération anti-braconnage portant principalement sur la vente illégale d'orignaux, de cerfs de Virginie et de dorés ainsi que la chasse de nuit et la chasse au gros gibier avec engins prohibés.

La majorité des dossiers se sont réglés par la transmission de plaidoyers de culpabilité au procureur affecté à l'opération. De plus, un véhicule, des embarcations et des moteurs saisis ont été confisqués.

Pour consulter la liste des contrevenants, des infractions commises et des pénalités encourues, consultez la page suivante : https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/BI_Operation-crepuscule.pdf.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près. L'information fournie demeure confidentielle en tout temps.

