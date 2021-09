TORONTO, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'OSBI est heureux d'annoncer la nomination de Maureen Jensen, qui prend effet immédiatement. De plus, Mme Jensen sera nommée présidente du conseil d'administration de l'OSBI lors de la prochaine assemblée générale annuelle de l'organisation, qui se tiendra en mars 2022. Elle succèdera à Jim Emmerton, dont le mandat de président prendra fin après 12 ans de service.

Mme Jensen est chef de file du secteur des placements et de la réglementation des valeurs mobilières depuis plus de 20 ans. Elle a été présidente et chef de la direction de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO). Avant cela, elle était directrice générale et chef des services administratifs du même organisme. Mme Jensen a également occupé des postes de direction auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de Market Regulation Services Inc. en plus d'avoir siégé au conseil d'administration de la Bourse de Toronto.

« C'est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à Maureen Jensen au sein du conseil d'administration. Au fil des ans, elle s'est faite une fervente défenseure de l'OSBI et milite depuis longtemps pour que la protection des investisseurs soit reconnue comme un pilier important de la prospérité du secteur des services financiers. C'est une leader d'exception et un excellent ajout au conseil d'administration, a affirmé M. Emmerton. Nous vivons un moment important pour le cadre de protection des consommateurs de services financiers du Canada et pour l'OSBI. Dans sa plateforme électorale, le gouvernement libéral s'est engagé à établir un poste d'ombudsman exclusif avec le pouvoir d'imposer un arbitrage exécutoire pour remplacer le système actuel, dans le cadre duquel les banques peuvent choisir leur propre arbitre pour le traitement des plaintes. De plus, les organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada travaillent de concert avec l'OSBI pour établir un pouvoir exécutoire pour le traitement des plaintes des investisseurs. Les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les organismes de réglementation reconnaissent clairement le rôle essentiel qu'un service d'ombudsman peut jouer. Je suis donc ravi de pouvoir accueillir une leader d'une telle force et d'une telle efficacité au sein de l'OSBI; elle saura guider l'organisation au cours des années à venir. »

« En tant que défenseure de l'OSBI depuis mes années à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, je me réjouis à l'idée d'appuyer, en collaboration avec le conseil d'administration et les intervenants de l'OSBI, le mandat d'intérêt public de l'OSBI ainsi que les efforts déployés afin d'inspirer confiance dans le secteur des services financiers du Canada, a affirmé Mme Jensen. C'est d'autant plus vrai en cette période où les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada entreprennent d'importantes initiatives pour renforcer la protection des consommateurs de produits et services financiers et veiller à l'instauration d'un service d'ombudsman financier efficace et équitable pour le secteur et les consommateurs canadiens. »

La nomination de Mme Jensen intervient à l'issue d'un processus de recherche exhaustive, que le comité de la gouvernance et des ressources humaines a entrepris plus tôt cette année.

Le conseil d'administration et le personnel de l'OSBI félicitent Mme Jensen pour sa nomination et ont hâte de collaborer avec elle.

L'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI) est un organisme national indépendant et sans but lucratif qui aide les consommateurs et les fournisseurs de services financiers à régler leurs différends et à diminuer le nombre de ces conflits dans les deux langues officielles. L'OSBI répond aux requêtes, mène des enquêtes équitables et accessibles au sujet des plaintes non résolues, et partage ses connaissances et son expertise avec les parties prenantes et le public. Si un consommateur a une plainte contre une banque ou une firme d'investissement membre de l'OSBI et qu'il n'a pas été en mesure de la résoudre avec la banque ou la firme, l'OSBI mènera une enquête sans frais pour le consommateur. Lorsqu'une plainte est fondée, l'OSBI peut recommander un dédommagement pouvant atteindre 350 000 $.

