MAtv Montréal dévoile une programmation automnale vibrante sous le signe de la culture et de la vie urbaine

MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Avec sa nouvelle saison, MAtv Montréal propose une programmation distinctive qui révèle la vie urbaine et culturelle de la métropole sous toutes ses formes. Depuis le 19 septembre, la chaîne citoyenne rassemble les citoyens autour de nouvelles émissions à saveur locale offrant des rendez-vous incontournables. Au programme : artistes et musique jazz d'ici, histoire, patrimoine et art public du métro de Montréal, personnages historiques remarquables du Québec, débats d'idées sur le Montréal de demain, actualités culturelles de la métropole, talents francophones émergents et vulgarisation scientifique. Les téléspectateurs de tous âges et horizons peuvent ainsi profiter d'une programmation riche et diversifiée à leur service et à leur image.

Le métro voyage dans le temps, saison 2 (Groupe CNW/MAtv)

« Montréal est une ville dynamique où il fait bon vivre. La vie culturelle y est à la fois éclectique et inclusive, comme en témoigne son histoire. C'est précisément ce que la programmation automnale de MAtv fait rayonner sur ses ondes cet automne », souligne Steve Desgagné, directeur principal de MAtv.

Des nouveautés qui retracent l'histoire

La nouveauté [email protected] promet de garder le jazz bien vivant à Montréal. En mettant en vedette les artistes de la scène, l'animateur Pierre Verville dévoile les trésors de cette musique, lien privilégié entre le passé, le présent et le futur de la métropole. Chacune des cinq émissions d'une trentaine de minutes offre une tribune à des musiciens bien établis ou de la relève et nous permet de les découvrir en pleines performances musicales. [email protected] est aussi l'occasion d'entendre des artisans et spécialistes du milieu s'exprimer sur des questions importantes telles que l'industrie, l'éducation musicale et l'histoire. Cette série grand public sera diffusée les vendredis à 18 h 30 et les samedis à 10 h 30. Voir la bande-annonce.

Le métro voyage dans le temps transporte les téléspectateurs dans les coulisses du métro de Montréal en leur faisant découvrir sa riche histoire pour une 2e saison. Les six émissions, conçues et animées par Véronique Sénosier Roberge, abordent les impacts de la construction des stations sur le quartier environnant ainsi que leur évolution à travers les années. Au programme : visites des stations et de leur monde intérieur et rencontres d'architectes, d'urbanistes, d'historiens et d'artistes ayant laissé leur marque sur le réseau sous-terrain. Diffusée les lundis à 18 h 30 et les samedis à 11 h. Voir la bande-annonce.

Une fois de plus, l'historien Éric Bédard se retrouve à la barre des Figures marquantes de notre histoire, fruit d'une captation des grandes rencontres organisées par la Fondation Lionel-Groulx, en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et MAtv. Dans le cadre de cette nouvelle série de huit épisodes consacrés aux Figures de la liberté, les citoyens peuvent revisiter l'histoire en allant à la rencontre de personnages plus grands que nature tels que La Poune, Pauline Julien, Pierre Falardeau, Télesphore-Damien Bouchard, Marie-Anne Gaboury, Ludger Duvernay, Pierre du Calvet et Pierre-Esprit Radisson. Diffusée les lundis à 20 h et les mardis à 13 h 30.

Toujours au cœur des enjeux citoyens - Construire le monde de demain!

Dès le 10 octobre, à 19 h, la nouvelle série CAP SUR 2030 réunira autour d'une même table plusieurs expert.e.s et gens de terrain qui se questionneront sur ce que devrait être Montréal à partir de 2030. Après avoir dessiné le portrait actuel des enjeux abordés, les quatre invités devront exposer leurs différentes visions de la métropole de demain, expliquer ce qu'il faudrait développer et pourquoi, en laissant place à une certaine dose de rêve et de folie. La dernière partie de la discussion imposera aux invités de s'entendre sur une vision commune et des actions concrètes et réalistes à accomplir pour bâtir un territoire où il fait bon vivre. Comment faire de Montréal une ville durable, verte et résiliente? Comment diminuer la criminalité et renforcer le tissu social? Comment augmenter l'abordabilité et l'accès aux logements et aux transports en commun? Comment développer l'économie locale et une certaine autosuffisance? Cette série originale de six épisodes de 58 minutes, riche en analyses et débats d'idées, est une idée originale de l'animatrice et journaliste Valérie Gendron.

L'expression artistique sous toutes ses formes

Faisant rayonner l'actualité culturelle locale, la chaîne citoyenne portera à l'écran les sept plus récents épisodes de LeZarts Montréal, les jeudis à 20 h 30 et à 23 h, à compter du 29 septembre. Fruit du Programme Mon bénévolat de MAtv, LeZarts présente la diversité artistique montréalaise à travers le regard de collaborateurs bénévoles francophones et anglophones. Ainsi, chaque épisode fera vibrer l'art à Montréal en proposant des reportages et rencontres avec des artistes, des institutions et des organismes.

Dès le samedi 12 novembre, à 20 h, Ma première Place des Arts illuminera de nouveau le quotidien des téléspectateurs en dévoilant les portraits et performances musicales de tous les candidats participant à la 29e édition de ce précieux concours de la chanson francophone actuelle. L'émission poursuivra sa mission en permettant aux talents émergents dans les catégories Auteur-compositeur-interprète et Groupe de rayonner lors de six quarts de finale ainsi que de deux grandes finales organisées par la Société pour l'avancement de la chanson d'expression française (SACEF).

Dès décembre, Fantasia… tout court! ravira les amateurs d'œuvres cinématographiques fantastiques en formats courts. De l'horreur au drame, en passant par la comédie et l'absurde, sans oublier le fantastique et l'animation, la série deviendra un incontournable pour tous les amoureux de courts métrages créés par des cinéastes québécois de la relève.

La science pour tous

La série ScientifiQ, réalisée en collaboration avec Éditions CEC et animée par Yannick Bergeron, sera également de retour cet automne. Aussi éclatées que les précédentes, les six nouvelles émissions éducatives d'une trentaine de minutes seront axées sur la science et la technologie en invitant les jeunes - et les moins jeunes - à explorer différents concepts liés au corps humain, à la propriété des matériaux, à la masse et au volume, au cycle de l'eau et au merveilleux monde des animaux. Les scientifiques en herbe pourront partir à la rencontre de divers professionnels et réaliser de nombreuses expériences les jeudis 18 h et les samedis 10 h. Voir la bande-annonce.

Rendez-vous au matv.ca

Plusieurs de ces nouveautés seront disponibles en vidéo sur demande sur illico et Helix ainsi qu'en rattrapage sur matv.ca.

Pour connaître l'horaire complet de cette nouvelle programmation automnale, rendez-vous sur le site web de MAtv.

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,5 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l'application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

SOURCE MAtv

Renseignements: Patricia Perron, Gestionnaire principale au contenu, MAtv, [email protected] | 514 623-6478