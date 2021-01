MAtv dévoile une programmation hivernale unique et diversifiée, à l'image des Montréalais

MONTRÉAL, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Dès le 18 janvier, MAtv proposera une programmation diversifiée qui comblera les téléspectateurs de tous les horizons. La chaîne citoyenne de Vidéotron présentera de nouveaux concepts originaux d'émissions qui porteront sur les préoccupations sociales actuelles, dont la santé, le bien-être, la culture et l'actualité locale.

Une fois de plus, cette saison, les communautés du Grand Montréal y seront représentées : « La programmation hivernale de MAtv célèbre le vivre-ensemble. Elle est le reflet de notre communauté : riche, diversifiée et lumineuse. Elle met l'accent sur les différences et l'unicité de chacun, tout en façonnant les éléments qui nous relient les uns aux autres. Plus que jamais, nous souhaitons valoriser cette solidarité, qui est propre à chaque région, et nous en inspirer », souligne Steve Desgagné, directeur principal de MAtv.

Une incursion au cœur de la communauté autochtone

Des personnalités autochtones inspirantes dévoileront leur histoire et se confieront à des artistes et des collaborateurs de Diversité Artistique Montréal dans Esprit nomade.

Dans cette émission, proposée par l'organisme Terres en Vues et l'un de ses cofondateurs André Dudemaine, les témoignages intimes et émouvants de personnalités autochtones seront livrés, dont ceux de Joséphine Bacon, poétesse, parolière et réalisatrice innue; Shauit, auteur-compositeur-interprète qui chante en innu, en créole, en français et en anglais; Jonathan Lainey, conservateur au Musée McCord de la nation Huron-Wendat; Maya Cousineau-Mollen, poétesse innue; Me Marie-Ève L. Bordeleau de la nation crie et commissaire aux relations avec les peuples autochtones au Bureau des relations gouvernementales et municipales à la Ville de Montréal; Hannah Claus, artiste en arts visuels britannique et mohawk, et Caroline Monnet, artiste multidisciplinaire anicinape. La musique de l'introduction de la série est une œuvre de l'artiste inuk Geronimo Inutiq.

À voir le mercredi à 20 h 30 dans la région de Montréal, ainsi que le lundi à 18 h et le samedi à 11 h 30 dans l'ensemble de la province. Voir la bande-annonce

Pleins feux sur la danse

Festival Quartiers Danses fera rayonner les créations présentées dans le cadre de la 18e édition du festival du même nom. Le talent des artistes d'ici sera à l'honneur puisque la série met en vedette 16 cocréations réunissant 16 chorégraphes et 17 cinéastes montréalais qui s'expriment à travers divers styles de danses. Animée par Marc Béland, comédien et danseur, l'émission sera diffusée le samedi à 23 h, le vendredi à 18 h et à 22 h sur l'ensemble du réseau et le mercredi à 20 h, le jeudi à 21 h 30, en plus du dimanche à 20 h 30, dans la région de Montréal. Voir la bande-annonce

À ne pas manquer, le septième épisode invitera les téléspectateurs à prendre part à une réflexion entourant le racisme systémique, l'inclusion et la diversité dans l'univers de la danse. La discussion prendra la forme d'une table ronde réunissant différents acteurs du milieu, dont Andrea Pen, Barbara Kaneratonni Diabo, Kyana Lyne et Thaïna Rosinvil.

L'expression de la diversité

Ce printemps, la nouveauté anglophone Writers Unbound, présentée par l'Association des éditeurs de la langue anglaise du Québec, ne passera pas inaperçue. Les six épisodes thématiques mettront en vedette le parcours et les réflexions d'écrivains anglophones montréalais, dont des extraits d'œuvres littéraires seront lus par des citoyens de la métropole.

L'émission sera animée par Shelley Pomerance, programmatrice pour le Festival littéraire international Metropolis bleu et rédactrice d'une rubrique sur les livres anglais pour la revue Montréal Centre-Ville. Pendant plus de 20 ans, elle a été active à la radio de CBC à titre de journalise culturelle et animatrice.

La santé et le bien-être, on y voit!

La saison hivernale et le confinement ne viendront pas à bout de vos bonnes intentions! Dans la nouvelle émission Pause tonique, l'animatrice Aude Rioland suggère un entraînement complet d'une trentaine de minutes, incluant des niveaux de difficulté variables : de quoi satisfaire les besoins de tous les sportifs.

Solution idéale pour l'entraînement à la maison, Pause tonique propose de nouveaux exercices inspirés de plusieurs techniques, dont le Pilates, le yoga, la barre et la danse. La conscience corporelle, la posture, l'équilibre, la coordination, la force et la respiration seront au cœur de cette série tonifiante, diffusée du lundi au samedi à 10 h sur tout le réseau MAtv. Voir la bande-annonce

Un meilleur « vivre ensemble »

Unis dans la diversité, ce sont des rencontres interculturelles qui prennent forme à l'extérieur du contexte professionnel habituel. Ce concept, initié par plusieurs chambres de commerce culturelles de la métropole, ne cesse d'ailleurs de prendre de l'ampleur et reflète l'ouverture et le dynamisme de Montréal.

Le jeudi, à 13 h 30 et à 19 h 30, la riche mosaïque culturelle montréalaise est présentée à travers la lentille de six communautés culturelles vibrantes. Des individus exceptionnels des communautés africaine, asiatique, haïtienne, iranienne, juive et latino-américaine racontent leurs origines, leurs espoirs et leur contribution au succès économique et culturel de Montréal. Voir la bande-annonce

Des émissions populaires de retour

L'information locale demeure au cœur des priorités de MAtv qui réaffirme son positionnement en matière d'actualités. Avec le retour de l'émission quotidienne Mise À Jour, les téléspectateurs pourront se renseigner sur ce qui se passe près d'eux, alors que Stéphanie Gagnon et son équipe feront le point sur les faits saillants de la journée. Richard Dagenais reprendra quant à lui la barre de l'émission CityLife, tandis que ses collaborateurs et lui-même se pencheront sur les enjeux qui teintent le quotidien des Anglo-Montréalais. Qu'il soit question de transport, d'environnement, d'économie, d'immigration, de gouvernance ou de culture, les sujets traités seront vulgarisés et mis en perspective afin d'approfondir les dossiers d'affaires publiques et nourrir la réflexion citoyenne.

MAtv poursuit également la diffusion de Ma première Place des Arts, le samedi à 21 h, ainsi que le vendredi à 19 h 30. La saison hivernale sera le théâtre de la finale de la 26e édition et le début de la 27e édition du concours.

Ceux qui n'ont pu découvrir en primeur la seconde saison du Quartier de l'innovation de Montréal en vidéo sur demande sur illico et Helix, pourront se mettre à jour sur les percées de l'innovation montréalaise, le lundi à 19 h 30 et le jeudi à 20 h.

Animés par l'historien Éric Bédard, les deux derniers épisodes des Figures marquantes de notre histoire - le siècle des Patriotes, qui porte à l'écran les conférences sur l'histoire du Québec de la Fondation Lionel-Groulx, en collaboration avec la BAnQ, s'ajouteront à la grille à la fin de l'hiver. S'ensuivra la nouvelle mouture de ces conférences sur le siècle de la Révolution tranquille.

Rendez-vous au matv.ca

Plusieurs nouveautés locales et issues de la communauté seront disponibles en rattrapage sur matv.ca au courant de la saison. Les internautes auront aussi accès à du contenu intégral toutes les semaines.

L'horaire complet de cette nouvelle programmation hivernale est également disponible sur matv.ca.

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,5 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l'application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

SOURCE MAtv

Renseignements: Alexandra Graveline, SENS communications durables, [email protected], 438.390.8778

Liens connexes

http://matv.ca/montreal