Maturité numérique du commerce de détail : des avancées encourageantes, des freins à surmonter

MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Détail Québec dévoile aujourd'hui le Portrait de la maturité numérique du commerce de détail au Québec (2025), une étude d'importance menée auprès de 400 détaillants, représentant 2 738 établissements du commerce de détail à travers tout le Québec. Réalisée par la firme Évola Conseil en collaboration avec l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ), cette enquête dresse un portrait actuel des progrès et des défis liés à la transformation numérique du secteur.

Le commerce en ligne prend de l'ampleur au Québec

64 % des détaillants réalisent une part de leur chiffre d'affaires en ligne, mais pour la majorité, ce canal demeure marginal : 57 % y génèrent moins de 10 % de leurs ventes. Ce sont surtout les entreprises dotées d'une stratégie numérique qui l'exploitent pleinement.

Parmi les entreprises qui ne réalisent pas encore de ventes en ligne, 25 % prévoient amorcer cette activité au cours des 12 prochains mois. Depuis mars 2020, au début de la pandémie, le virage numérique s'est fortement accéléré. À cette période, seulement 36 % des entreprises avaient recours au commerce électronique.

Une maturité numérique à renforcer

La maturité numérique moyenne s'établit à 5,96 sur 10. Elle a été évaluée en fonction du degré d'utilisation de sept catégories d'outils numériques, dont notamment le commerce électronique, le marketing web et l'intelligence artificielle. Ce résultat indique que la majorité des détaillants se situe à un stade intermédiaire, où certaines initiatives numériques sont en place, mais sans vision d'ensemble ni intégration stratégique complète. Cette maturité varie significativement en fonction de trois facteurs : la taille de l'entreprise, la présence d'un plan de stratégie numérique et la pratique du commerce en ligne. Seulement 23 % des détaillants estiment avoir un statut avancé de maturité numérique.

D'ici un an, 70 % des détaillants viseraient un niveau de maturité numérique avancé.

Le rôle central de la planification numérique

Seulement 33 % des détaillants confirment détenir un plan ou une stratégie numérique et ceux-ci affichent des résultats supérieurs à presque tous les égards : ils adoptent davantage d'outils, les utilisent de manière plus intensive, perçoivent leur niveau de maturité comme plus élevé et se disent plus confiants quant à leurs capacités futures. Cette donnée récurrente à travers l'étude constitue en soi un levier d'action prioritaire.

Renforcer l'intégration de l'IA

Encore marginale dans les usages intensifs (13 % en moyenne), l'IA générative représente pourtant une voie d'avenir pour le commerce de détail. Elle peut soutenir entre autres : la rédaction de fiches produits, l'automatisation des réponses en service à la clientèle, la génération de contenu marketing personnalisé, l'analyse prédictive des ventes ou des préférences clients et bien d'autres tâches.

Barrières freinant la transformation

Le diagnostic met en lumière trois obstacles majeurs, récurrents et interdépendants : La surcharge organisationnelle (51 %), le manque de ressources financières (44 %) et le manque de compétences internes (29 %). Ces freins rappellent que la transformation numérique n'est pas qu'une affaire de technologie : elle requiert du temps, des moyens humains et un alignement stratégique.

Pistes d'action prioritaires

L'étude propose plusieurs pistes pour stimuler la transformation numérique du secteur. Elle souligne notamment l'importance de soutenir les commerces québécois par des programmes d'accompagnement adaptés, de renforcer les compétences numériques de la main-d'œuvre et d'intégrer la cybersécurité comme compétence de base.

Des commerçants qui se démarquent

L'étude présente également 10 portraits de détaillants québécois ayant réussi leur transformation numérique grâce à des initiatives innovantes et inspirantes.

Détail Québec (2025) - Portrait de la maturité numérique du secteur du commerce de détail au Québec

Détail Québec est le comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail au Québec. Organisme à but non lucratif, il collabore avec toutes les entreprises du secteur pour optimiser la gestion des ressources humaines, améliorer la rétention du personnel et renforcer l'attractivité, la productivité et la compétitivité. Ses webinaires, ateliers, parcours virtuels, programmes travail-études, événements, publications et outils RH sont uniques au commerce de détail. Détail Québec soutient la mise en œuvre de solutions innovantes, contribuant à valoriser les emplois et les carrières dans ce secteur.

