FREMONT, Californie, le 16 juin 2023 /CNW/ - Mattson Technology, Inc. (« Mattson ») a répondu aujourd'hui aux allégations sans fondement citées dans un récent article de Bloomberg News au sujet du litige juridique en cours entre la société et Applied Materials (« Applied »).

Nous reconnaissons que, bien que fausses, de telles déclarations sont mis en avant dans notre industrie et font partie des stratégies commerciales de nos rivaux. La procédure judiciaire est conçue pour faire éclater la vérité, ce en quoi nous avons confiance. Heureusement, ces fausses déclarations ne nuisent pas à notre capacité de répondre aux besoins de nos clients.

Mattson demeure déterminé à fournir de l'équipement de pointe pour le traitement des plaquettes à des niveaux de productivité élevés afin de continuer à offrir à ses clients des solutions rentables dans le respect des obligations réglementaires et légales applicables.

En termes simples, les allégations faites contre Mattson sont sans fondement. Nous sommes certains que l'issue de ce litige sera en notre faveur. Dans le cadre de cette affaire, Applied Materials a déposé sa plainte il y a environ 16 mois sans fournir de preuve appuyant ses allégations contre Mattson. Malgré la vigueur de la procédure judiciaire, aucun élément de preuve n'a été présenté depuis que l'affaire a été portée devant le tribunal ni ne sera présenté dans le futur puisque les allégations sont entièrement fausses.

L'accusation grave selon laquelle Mattson aurait embauché d'anciens employés d'Applied Materials dans le but de mettre la main sur la propriété intellectuelle de cette dernière est sans fondement. Mattson a embauché ces personnes en toute bonne foi. Pour remettre les choses dans leur contexte, au cours des dernières années, plus de 15 anciens technologues et cadres clés ont quitté Mattson pour Applied Materials, et plus de 40 anciens employés de Mattson travaillent actuellement à Applied Materials.

Il est également important de noter que la Californie, où se trouvent les sièges sociaux des deux entreprises, est un État qui défend l'emploi « de gré à gré ». Ainsi un employé a le droit de quitter son emploi sans raison valable. Par conséquent, il est illégal pour un employeur d'adopter un comportement qui nuirait intentionnellement à la mobilité d'un employé. Les clauses de non-concurrence, comme celle instituée par Applied Materials dans ce cas, nuisent à la mobilité des employés et sont illégales en vertu de la loi californienne.

De plus, Mattson n'était pas au courant des agissements décrits dans l'article rédigé par les anciens employés d'Applied Materials et n'a joué aucun rôle dans ceux-ci. Toutefois, il est courant pour des employés qui quittent une entreprise de réinitialiser leurs téléphones fournis par celle-ci, car ils contiennent des données personnelles et des photos, ou de refuser de divulguer le nom de leur nouvel employeur avant d'avoir rejoint l'entreprise.

De plus, Mattson n'a demandé à aucun employé potentiel de fournir des renseignements provenant de son ancien employeur. Au contraire, dans le cas de M. Lai, Mattson a conditionné son emploi à une entente selon laquelle il ne fournirait pas de tels renseignements, entente que M. Lai a confirmée comme corroborée lors d'une analyse judiciaire approfondie soumise à la cour.

Applied Materials a eu près d'un an et demi pour fournir des preuves soutenant ces allégations sans fondement à la cour de justice. Ce qui n'a pas été fait. Il est décevant de constater qu'Applied Materials a utilisé un média très respecté comme plateforme de diffusion de ces allégations sans fondement ni preuve.

Mattson Technology, une entreprise du Delaware dont le siège social est situé à Fremont, en Californie, conçoit, fabrique, commercialise et soutient de l'équipement de pointe pour le traitement des plaquettes. Le décapage à sec, la gravure par plasma, le traitement thermique rapide et l'équipement de recuit à milliseconde de Mattson sont utilisés par les plus grand fabricants au monde de puces logique et mémoire. Les innovations de Mattson dans le domaine du atomic surface engineering® répondent aux défis les plus importants en matière de fabrication de mémoire et de logique 3D.

