Matthew Anderson est nommé président-directeur général de Santé Ontario

TORONTO, le 20 déc. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le conseil d'administration de Santé Ontario a annoncé que Matthew Anderson se joindra au nouvel organisme provincial de services de santé à titre de président-directeur général à compter du 1er février 2020.

M. Anderson possède une vaste expérience en matière de travail d'équipe, de changement de système et de soins de santé, y compris l'immersion dans les réseaux hospitaliers et communautaires. Il est très axé sur les besoins et les expériences des patients et des aidants et apporte une vaste gamme d'expériences sur lesquelles s'appuyer pour mener la transformation du système de santé de l'Ontario.

Depuis 2016, il est président-directeur général de Lakeridge Health, un système de santé et un réseau hospitalier qui dessert la région de Durham, en Ontario. Il travaille dans le domaine des soins de santé depuis 1992 et a rapidement accédé à des postes de direction, devenant chef de l'information du Réseau universitaire de santé en 1998, puis vice-président en 2000, et il a été nommé l'un des 40 Canadiens les plus performants de moins de 40 ans par le Globe and Mail en 2004. En 2008, Matthew a été nommé chef de la direction du Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto et en 2010, il est devenu chef de la direction du William Osler Health System.

« En se joignant à Santé Ontario à titre de président-directeur général, Matthew franchit une étape importante vers la création d'un organisme gouvernemental moderne qui, une fois pleinement établi, sera chargé de créer un système de soins de santé centré sur le patient et branché qui offre des services de haute qualité aux Ontariens, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, avec respect et dignité », déclare Bill Hatanaka, président du conseil d'administration de Santé Ontario.

Beaucoup de travail a été fait pour en arriver à l'annonce d'aujourd'hui, dont une recherche nationale rigoureuse et des consultations approfondies avec de nombreux intervenants de tous les secteurs de la santé dans le but de trouver les bons candidats pour ce rôle.

« Nous sommes ravis que Matthew se joigne à notre équipe et nous sommes impatients de travailler avec lui », ajoute M. Hatanaka.

À l'heure actuelle, Santé Ontario compte du personnel hautement qualifié provenant de 19 organismes de soins de santé de l'ensemble de l'Ontario, qui mettent leurs connaissances, leurs forces et leur expérience en commun au sein d'un organisme intégré, appliquant collectivement ce qu'ils font de mieux - au moyen d'une stratégie et d'un ensemble de priorités - pour soutenir activement ceux qui sont en contact avec le public et pour le bien de tous les Ontariens.

« Je suis extrêmement heureuse que Matthew ait accepté d'apporter ses années d'expérience de leader dans l'amélioration des soins de santé à son nouveau rôle de président-directeur général de Santé Ontario », déclare Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. « En tant que leader de confiance, novateur et dynamique, il jouera un rôle clé dans la transformation de notre système

public de soins de santé en fonction des besoins des gens afin d'apporter des améliorations réelles que les patients pourront constater de première main et qui aideront à mettre fin aux soins de santé de couloir. »

Sous la direction de M. Anderson, l'équipe de Santé Ontario devra :

Soutenir et aider à atteindre l'objectif du gouvernement de mettre fin aux soins de santé de couloir





Améliorer la qualité des soins de santé de l' Ontario en les mesurant, en créant des normes fondées sur des données probantes sur ce à quoi devraient être des soins de qualité et en tenant les fournisseurs de soins de santé et les organismes responsables des améliorations à apporter





en les mesurant, en créant des normes fondées sur des données probantes sur ce à quoi devraient être des soins de qualité et en tenant les fournisseurs de soins de santé et les organismes responsables des améliorations à apporter Répondre aux besoins des collectivités locales en matière de soins de santé au moyen de plateformes numériques de soins de santé et de soins virtuels, d'initiatives d'amélioration de la qualité ainsi que de la planification et du soutien des effectifs





Appliquer les principales leçons tirées du système ontarien de lutte contre le cancer de classe mondiale pour répondre à d'autres besoins, comme la santé mentale, la toxicomanie et d'autres maladies chroniques





Tirer parti des systèmes numériques afin de stimuler les efforts de modernisation du système de soins de santé actuel





Accélérer le changement et réaliser la transformation tout en protégeant les soins de première ligne





S'engager auprès des intervenants professionnels, des patients, des familles, des aidants, des collectivités et des partenaires autochtones, francophones et autres pour s'assurer que les points de vue de Santé Ontario sont riches, que ses relations sont solides et que les possibilités créées ensemble sont bénéfiques pour tous les Ontariens

« Je suis très heureux de me joindre à Santé Ontario et d'appuyer la création d'un système de soins de santé modernisé et plus intégré, axé sur le patient », affirme Matthew Anderson. « Le potentiel de notre force collective en partenariat avec les intervenants du secteur de la santé, les patients et leurs aidants est énorme. »

Santé Ontario, une fois pleinement établie, sera l'organisme provincial chargé de veiller à ce que les Ontariens reçoivent des services de santé de haute qualité au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. www.ontariohealth.ca

SOURCE Ontario Health

Renseignements: Adele Small, Santé Ontario, [email protected], 1 877 266-6031

