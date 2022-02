Inventeur et innovateur de la liaison cellulaire, LiveU permet la transmission et la distribution en direct, où que l'on soit et quelle que soit l'heure, pour la collecte d'informations en direct, la production sportive et l'amélioration des communications d'affaires à de multiples endroits. Qu'il s'agisse de diffusion point à point ou de production à distance en direct avec plusieurs caméras, LiveU fournit des flux fiables et de haute qualité compatibles avec une latence ultra-faible. Ainsi, les clients de Matrix ont accès à une technologie de pointe, à un flux de production flexible et à des solutions évolutives relatives à la liaison IP.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec MVCC, a déclaré Mark Moore, directeur national de LiveU au Canada. La présence à l'échelle nationale de MVCC et sa capacité à offrir des produits à la pointe de la technologie dans le secteur de l'audiovisuel et de la diffusion pour les entreprises en font l'associé idéal pour LiveU. Le partenariat permettra aux entreprises canadiennes, quelle que soit leur taille, d'accéder à la gamme de produits, de services et de solutions offerts par LiveU qui répondent à leurs besoins en matière de diffusion en continu en direct. »

MVCC est une entreprise qui offre des services de consultation et de conception complets et qui fournit de la formation, de la programmation, de l'installation et de l'entretien pour des infrastructures de pointe partout au pays. MVCC compte actuellement 10 bureaux au Canada et un personnel hautement qualifié lui permettant d'offrir des services axés sur les projets et un soutien audiovisuel à une grande variété de marchés.

« Chez MVCC, nous sélectionnons nos produits et services avec soin, et LiveU enrichit l'offre de services que nous proposons à nos clients. Nous sommes donc très heureux d'ajouter les solutions de LiveU à notre gamme de produits », a déclaré Dave Campbell, vice-président exécutif de Matrix.

MVCC est consciente que la vidéo en direct est un élément essentiel de l'infrastructure audiovisuelle, étant donné que la pandémie mondiale a décuplé les besoins des entreprises en communication, aussi bien à l'interne et qu'à l'externe. L'organisation travaille sans relâche pour créer des solutions et mettre au point des stratégies novatrices permettant aux personnes travaillant dans un bureau de le faire efficacement et sans obstacle. Sa devise opérationnelle, « Techs Without Borders » (technologie sans frontières), témoigne de son dévouement indéfectible à l'égard de ses clients pour leur offrir un service hors pair, peu importe l'endroit où ils se trouvent, grâce à l'accessibilité de ses multiples emplacements.

À propos de LiveU

LiveU façonne l'avenir de la vidéo en direct, en optimisant les flux de production vidéo et les services infonuagiques pour les actualités, les sports et d'autres secteurs verticaux. S'appuyant sur son leadership et son innovation sur le marché mondial, LiveU offre des solutions de bout en bout se démarquant par leur qualité, leur fiabilité et leur rentabilité qui conviennent à tous les types de productions en direct et permettent à leurs utilisateurs de faire plus avec moins. Sa vaste gamme de produits comprend autant des unités mobiles de production sur le terrain et des applications pour téléphones intelligents que des solutions hybrides cellulaires ou par satellite et une plateforme infonuagique de gestion et de distribution IP de prochaine génération. Adoptée par plus de 4 500 clients répartis dans 150 pays, la technologie de LiveU est la solution de choix pour les diffuseurs mondiaux, de contenu sportif et d'autres organisations (y compris le gouvernement, les entreprises, les studios de production ainsi que les établissements d'éducation et de sécurité publique) diffusant en continu des vidéos en direct à la télévision, sur les appareils mobiles, en ligne et sur les médias sociaux. LiveU a reçu le prix North America New Product Innovation Award de 2021 décerné par Frost & Sullivan pour son unité LU800 et a remporté le 71e prix annuel Emmy® dans la catégorie Technology & Engineering en reconnaissance de son innovation et de ses réalisations dans le domaine de la technologie de la vidéo sur protocole Internet cellulaire (VoCIP). Pour en savoir plus, visitez le www.liveu.tv ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn ou Instagram.

À propos de Matrix Video Communications Corp.

Matrix Video Communications Corp. (MVCC) est une entreprise canadienne de solutions de production média et audiovisuelles créée en 1994. Nous fournissons des services de consultation et de conception ainsi que d'installation, de programmation, de formation et tous ceux se trouvant entre les deux, offrant ainsi une variété de solutions de production média et audiovisuelles dans différents domaines, comme les soins de santé, le secteur gouvernemental, l'éducation et le monde des affaires. Nos solutions audiovisuelles comprennent des systèmes de vidéoconférence, des solutions d'affichage numérique, des vidéomosaïques, des configurations pour salles de réunion séparées, et plus encore. Visitez notre page Web consacrée aux projets pour découvrir des exemples de nos installations audiovisuelles précises.

