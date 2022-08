VANCOUVER, BC and NEW YORK, le 25 août 2022 /CNW/ - Matidor.com, une entreprise en démarrage de premier plan en gestion de projet de systèmes d'information géographique (SIG), et Arup, un cabinet d'experts-conseils mondial en environnement bâti, ont annoncé aujourd'hui la création conjointe de produits pour optimiser la planification et l'analyse de systèmes énergétiques, aidant ainsi les organisations à respecter leurs engagements et leurs cibles en matière de lutte contre les changements climatiques.

Le partenariat combine les capacités de gestion de projet cartographique de Matidor avec l'expertise numérique et en développement durable d'Arup et son expérience de la modélisation et de la planification de l'efficacité énergétique à tous les niveaux. Ensemble, Matidor et Arup collaboreront pour permettre aux ingénieurs civils de modéliser de multiples scénarios d'urbanisme et de calculer et d'optimiser l'efficacité énergétique en temps réel, afin que le modèle le plus performant possible puisse être élaboré pour obtenir un impact environnemental maximal.

« Le besoin d'innovations numériques dans l'industrie du génie civil, particulièrement en ce qui concerne l'urbanisme intelligent, devient de plus en plus évident. Les municipalités et les promoteurs immobiliers cherchent constamment des moyens plus intelligents de planifier des opérations d'aménagement communautaire propres. Pourtant, des mécanismes de modélisation désuets entravent les progrès dans ce domaine », a confié Vincent Lam, cofondateur et PDG de Matidor.com. « Le partenariat avec Arup permet à Matidor de tirer parti de sa plateforme intuitive de gestion de projet SIG et de l'expertise en la matière d'Arup pour mettre en place un système de modélisation énergétique en temps réel. Les organisations de génie civil économiseront ainsi des milliers d'heures lorsqu'elles planifieront et aménageront des collectivités respectueuses de l'environnement. »

« Dans le cadre de notre engagement à améliorer les résultats durables pour l'environnement bâti, Arup est heureuse d'appuyer le développement d'une nouvelle technologie qui permettra aux entreprises en démarrage et aux entreprises établies de suivre plus facilement leurs progrès en matière de lutte contre les changements climatiques, alors que de plus en plus d'entreprises intègrent des objectifs de développement durable dans leurs systèmes de gestion de projet », a expliqué Rebecca Birmingham, directrice, Americas Ventures, Arup.

Soutenue par Y-Combinator, Matidor.com est une entreprise de logiciels en plein essor, qui offre une plateforme à guichet unique aux utilisateurs qui ont besoin de voir sur une carte en direct ce qui advient de leurs projets d'environnement bâti. Les entreprises du marché mondial des ressources naturelles et du génie civil, d'une valeur de 4 milliards de dollars, recourent à Matidor pour planifier et gérer leurs projets sur le terrain dans des milliers d'emplacements.

Matidor offre aux ingénieurs civils un guichet unique pour planifier et suivre leurs projets d'énergie propre et de développement durable et d'en rendre compte. Grâce à l'intégration de la plateforme Taurus, les utilisateurs peuvent désormais concevoir facilement des plans de situation et les combiner à diverses spécifications techniques pour révéler des éclairages utiles en temps réel, comme les progrès du projet sur les objectifs d'optimisation énergétique et de réduction du carbone.

De plus, tous les utilisateurs de Matidor, y compris les municipalités, les sociétés d'ingénierie et les producteurs d'énergie propre, peuvent voir leurs projets clairement présentés sur une carte et ont la possibilité de zoomer sur chaque projet pour accéder facilement à tous les détails tels que les dessins de chantier, les coûts et les tâches. Les utilisateurs peuvent échanger des messages directement sur la plateforme Web, sans avoir à envoyer des courriels distincts, et ils peuvent mettre à jour des données instantanément, sans avoir à tenir à jour des feuilles de calcul ou à saisir des calculs qui prennent beaucoup de temps.

Se consacrant au développement durable, Arup fournit des services de bout en bout en matière de risques climatiques, de résilience et de développement durable à un large éventail d'organisations, d'entreprises et de projets dans le monde entier. L'entreprise combine innovation analytique, créativité numérique et technologies émergentes pour mettre au point des outils utiles et efficaces pour l'industrie de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Arup investit dans des idées et des organisations, comme Matidor.com, qui ont un impact transformateur sur l'environnement bâti et favorisent la réalisation de l'objectif de l'entreprise de façonner un monde meilleur et plus durable.

À propos de Matidor

Matidor.com est une entreprise de logiciels primée, soutenue par Y-Combinator. Depuis 2019, sa plateforme cartographique de gestion de projet aide les organisations de ressources naturelles et de génie civil à améliorer l'efficacité des projets environnementaux et la collaboration. Meilleure solution de gestion de projets environnementaux | Matidor .

À propos d'Arup

Se consacrant au développement durable, Arup est un collectif de concepteurs, de consultants et d'experts travaillant dans le monde entier. Nous façonnons un monde meilleur - Arup

