« Le but ultime de cette émission de radio est de construire des ponts et de faire chuter des murs », a poursuivi M. Knowles, de son bureau de Houston. Le public cible de Mathew Knowles IMPACT est constitué des personnes de 35 à 60 ans, instruites et à prédominance féminine. Les invités comprendront des dirigeants de diverses communautés aux points de vue variés. Questlove (meneur du groupe The Roots dans The Tonight Show ) et Stormy Simon (ancien président de Overstock.com ) ont déjà confirmé leur présence pour des émissions à venir.

M. Knowles est très renommé dans l'industrie du divertissement pour avoir lancé et fait la promotion d'artistes primés. En tant que fondateur de la Music World Entertainment Corporation, il a été chef de production de plus de 100 albums primés, platine et or dans de nombreux genres, dont la musique pop, le R&B, le gospel, la musique de danse et le country, ainsi que de pistes sonores et de projets thématiques spéciaux. Ses ventes de disques ont dépassé les 450 millions dans le monde entier, avec des œuvres mettant en vedette certains des plus grands noms de la musique, dont Chaka Khan, Earth, Wind & Fire, The O'Jays, Destiny's Child et ses filles Solange et Beyoncé, pour n'en nommer que quelques-uns.

Son œuvre cinématographique et télévisuelle comprend la production déléguée du succès numéro un du box-office Obsédée, mettant en vedette Idris Elba et Beyoncé. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le succès de librairie The DNA of Achievers: 10 Traits of Highly Successful Professionals. C'est un professeur (donnant des cours à la Prairie View A&M University, à la University of Houston et à The Art Institute), un conférencier, un orateur, un philanthrope et un survivant du cancer.

En tant que pionnier de la réussite des Afro-Américains dans le monde des affaires, M. Knowles comprend très bien la nécessité de soutenir la communauté en transmettant ses connaissances et est ravi de s'associer à iHeartRadio, la principale plateforme de baladodiffusion du pays, avec Mathew Knowles IMPACT.

Mathew Knowles IMPACT est maintenant disponible à https://www.iheart.com/podcast/1119-mathew-knowles-impact-77714725/ et à https://podcasts.apple.com/ge/podcast/mathew-knowles-impact/id1547696028 .

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.mathewknowles.com .

