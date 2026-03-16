SINGAPOUR, 16 mars 2026 /CNW/ - Math Magic vient de publier Hitem3D v2.0, une plateforme améliorée d'IA image vers la 3D visant à améliorer la génération de maillages structurés et la stabilité des exportations, alors que les utilisateurs professionnels évaluent de plus en plus les outils axés sur la production aux côtés de systèmes émergents comme Rodin. La nouvelle version met l'accent sur l'amélioration de la convivialité en aval dans l'ensemble des flux de travaux de texture et de visualisation.

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Hitem3D v2.0 apporte un pipeline axé sur la texture, conçu pour générer des modèles qui peuvent passer les contrôles d'impression avec un minimum de réparations manuelles. La plateforme intègre la génération de la géométrie et de la texture dans un pipeline unifié conçu pour optimiser l'uniformité de la surface et la convivialité en aval.

Rodin a suscité l'intérêt pour son expérimentation point-cloud-to-voxel avec des approches de reconstruction point-cloud-voxel. Cette approche représente une nouvelle orientation technique dans la reconstruction de l'IA 3D, bien que les discussions entre les utilisateurs aient noté une variabilité dans la cohérence des résultats en fonction de la configuration du flux de travail.

Maturité des flux de travail vs innovation précoce

La documentation fournie par Hitem3D met l'accent sur :

la prise en charge de l'image multi-vue (jusqu'à quatre entrées)

des niveaux haute résolution jusqu'à 1536³ Pro

une géométrie prête pour l'impression ciblant les utilisateurs de la fabrication

Rodin est souvent décrit par les utilisateurs comme attrayant pour les chercheurs et les premiers utilisateurs qui explorent de nouvelles méthodes de reconstruction. Toutefois, le flux de travail peut nécessiter davantage d'interventions manuelles en fonction des exigences du projet.

Fidélité du portrait et de la figurine

La version 2.0 de Hitem3D comprend un mode de reconstruction de portrait dédié conçu pour reconstruire la structure de la tête et les proportions du visage à partir d'un niveau fondamental. À des niveaux de résolution plus élevés, le système vise à saisir des détails précis tels que des mèches de cheveux et des cils.

Ce niveau de fidélité de surface est particulièrement utile pour les figurines commandées et les modèles de collection, pour lesquels l'exactitude de l'image influence directement la satisfaction du client.

Positionnement dans un écosystème en pleine évolution

La comparaison souligne une tendance plus large dans le secteur de l'IA 3D :

certaines plateformes donnent la priorité la fiabilité de production

D'autres donnent la priorité à l'exploration technique

Pour les équipes qui exploitent des fermes d'impression ou des flux de travaux de fabrication commerciale, la stabilité et la propreté du maillage ont souvent préséance. Les outils expérimentaux comme Rodin peuvent continuer d'attirer des utilisateurs axés sur la recherche à mesure que la technologie évolue.

Hitem3D v2.0 est maintenant disponible dans le monde entier. Apprenez-en davantage sur Hitem3D v2.0 et découvrez des exemples de résultats sur hitem3d.ai et hitem3d.ai/3dprinting/use-case.

À propos de Hitem3D

Hitem3D, conçu par Math Magic (fondé en 2024), convertit des images à vues uniques ou multiples en modèles 3D prêts à la production pour l'impression 3D, le design industriel et la création d'actifs de jeu. La plateforme sert les utilisateurs dans plus de 150 pays et s'intègre aux flux de travail professionnels de la production numérique.

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SOURCE Math Magic

CONTACT : Nom de l'entreprise : Math Magic, personne-ressource : Céline Su, courriel : [email protected], pays : Chine, site Web : https://www.hitem3d.ai/